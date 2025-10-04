Topo

Esporte

Bayern de Munique marca aos 14 segundos, vence Frankfurt e já abre 4 pontos no topo do Alemão

Frankfurt

04/10/2025 18h43

Com um gol aos 14 segundos, o Bayern de Munique não teve dificuldades para derrotar o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 neste sábado pela sexta rodada do Campeonato Alemão e ampliar sua vantagem na tabela de classificação. O clube de Munique manteve os 100% de aproveitamento, com 18 pontos, e ainda viu o vice-líder do campeonato, o Borussia Dortmund, só empatar em casa com o RB Leipzig em 1 a 1 e chegar aos 14 pontos.

Os gols da vitória do Bayern foram marcados pelo inglês Harry Kane e pelo colombiano Luis Diaz (2), que lideram a artilharia do Alemão, com 11 e 5 gols, respectivamente. Após seis rodadas, a dupla, com os tentos somados, é mais eficiente do que 16 dos seus 17 concorrentes no campeonato. Apenas o clube de Frankfurt com 17 gols marcou mais vezes do que Kane/Diaz.

O time de Munique construiu seu sexto triunfo de maneira rápida. Com apenas 14 segundos de bola rolando, o atacante colombiano aproveitou cruzamento de Gnabry e empurrou para as redes. Aos 27, Diaz deu a assistência para Kane arriscar de fora da área e acertar o canto direito do goleiro rival.

No segundo tempo, o Bayern de Munique aproveitou uma jogada ofensiva do rival e em um rápido contra-ataque, Diaz invadiu a área do Frankfurt, passou pelo zagueiro e bateu de esquerda sem chance para o goleiro. Na próxima rodada do Alemão, o Bayern enfrenta o Borussia Dortmund no dia 18 de outubro, e o Eintracht Frankfurt encara o Freiburg.

Confira o resultados deste sábado pela sexta rodada do Campeonato Alemão:

Augsburg 3x1 Wolfsburg

Werder Bremen 1x0 St. Pauli

Borussia Dortmund 1x1 RB Leipzig

Bayer Leverkusen 2x0 Union Berlin

