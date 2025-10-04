Barra-SC segura empate e ganha título inédito da Série D sobre o Santa Cruz

O Barra-SC se consagrou campeão da Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado, na Arena Barra Futebol Clube. O confronto contra o Santa Cruz terminou em 0 a 0, mas o time catarinense levou a melhor no placar agregado, após vencer clube de Recife por 2 a 1 no jogo de ida, na Arena Pernambuco.

Título inédito

Com a vitória, o Barra confirmou o bom momento e conquistou seu primeiro título nacional desde a fundação do clube, em 2013. Após eliminar o Cianorte na semifinal, a equipe já havia garantido o acesso e, em 2025, disputará pela primeira vez a Série C do Campeonato Brasileiro.

? Resumo do jogo

? BARRA FC 0 x 0 SANTA CRUZ ?



? Competição: Final da Série D (jogo de volta)



?? Local: Arena Barra Futebol Clube



? Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)



? Horário: 16h00 (de Brasília)

Como foi o jogo?

Durante os 90 minutos, as duas equipes criaram oportunidades, mas faltou precisão nas finalizações. No segundo tempo, uma confusão interrompeu a partida por alguns minutos após uma falta de Pedro Favela sobre Renan Bernabé. O jogador do Santa Cruz não gostou do lance e foi tirar satisfação. Logo em seguida, ele foi empurrado por Gabriel Rodrigues, o que gerou um tumulto em campo.

Aos 44 minutos da etapa final, Weverton fez duas defesas importantes e salvou o time do Barra de ver o Santa Cruz balançar as redes. No total, o Barra finalizou dez vezes, três no gol e sete para fora, enquanto o Santa Cruz teve seis tentativas, sendo duas no alvo e quatro para fora.