Topo

Esporte

Barra empata com o Santa Cruz e conquista título inédito da Série D

Itajaí

04/10/2025 19h45

O Barra escreveu, neste sábado, um dos capítulos mais marcantes de sua curta história. Fundado em 2013, o clube catarinense conquistou seu primeiro título brasileiro ao empatar por 0 a 0 com o Santa Cruz, na Arena Barra, em Itajaí. Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, na Arena Pernambuco, o resultado foi suficiente para confirmar a taça da Série D de 2025.

A conquista coroa uma grande campanha sob o comando do técnico Eduardo Souza e simboliza a ascensão do futebol catarinense no cenário nacional. O Barra, que completa apenas 12 anos de fundação, soma agora o título da quarta divisão ao acesso inédito à Série C de 2026. O Santa Cruz, vice-campeão, também subiu de divisão, assim como Maranhão e Inter de Limeira.

Além do título e do acesso, o Barra garantiu vaga na Copa do Brasil de 2026, entrando diretamente na terceira fase da competição, conforme o novo regulamento da CBF. É o reconhecimento de um projeto que, em pouco mais de uma década, saiu do anonimato para alcançar o cenário nacional com organização e investimento.

"Desde que cheguei aqui, esse sempre foi o nosso objetivo. O Barra é muito grande. O trabalho que envolve a comissão e a diretoria é muito sério. E o fruto está aí, sendo campeão da Série D com 12 anos. Vamos continuar trabalhando para elevar o nível do Barra e chegarmos na Série A, assim como o Mirassol, que é o nosso exemplo de trabalho sério e honesto", afirmou o capitão Natan, emocionado após o apito final.

O primeiro tempo da decisão foi movimentado, com chances claras para os dois lados. O Santa Cruz começou pressionando e obrigou o goleiro Ewerton a trabalhar cedo, enquanto o Barra respondeu com boas chegadas de Rafinha e Tetê. A equipe catarinense manteve a postura equilibrada e poderia ter aberto o placar em arremates de Péricles e Natan, mas o empate sem gols persistiu até o intervalo.

Na etapa final, o jogo seguiu intenso e aberto. O Santa Cruz buscou o gol que levaria a disputa para os pênaltis, mas parou na segurança defensiva do Barra e nas defesas decisivas de Ewerton. O time da casa, mesmo com a vantagem, não se limitou a defender e chegou perto de marcar em finalizações de Cléo Silva e Symon. Nos minutos finais, o goleiro catarinense brilhou com duas defesas espetaculares que garantiram o 0 a 0 e o título.

O Barra se torna o 16º campeão diferente da Série D em 17 edições do torneio. Apenas o Ferroviário, do Ceará, conquistou a competição em duas oportunidades.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Thiago Silva celebra triunfo do Fluminense e marca de 200 jogos pelo clube: "Importante pra mim"

John Kennedy desequilibra e Fluminense vence por 3 a 0 o Atlético-MG no Maracanã

Barboza lamenta revés do Botafogo e cita gramado molhado: "Não conseguimos jogar"

Com um a mais, Bragantino marca no último lance, bate o Grêmio e encerra jejum no Brasileiro

Internacional bate Botafogo e volta a vencer no Brasileiro

Internacional consegue primeira vitória com Ramon Díaz ao bater o Botafogo por 2 a 0

Goiás empata com Volta Redonda e desperdiça chance de grudar no líder Coritiba

Fluminense bate Atlético-MG e emenda 4º jogo invicto no Brasileirão

Xabi Alonso elogia atuação de Vini Jr. contra Villarreal: 'Um jogo muito bom, não só pelo gol'

Fluminense vence, Atlético-MG segue perto do Z4 e 'zica' de Hulk aumenta

Corinthians x Always Ready: onde assistir ao jogo da Libertadores Feminina 