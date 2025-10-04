Topo

Esporte

Barboza lamenta revés do Botafogo e cita gramado molhado: "Não conseguimos jogar"

04/10/2025 20h49

Neste sábado, pela 30ª rodada do Brasileirão, o Botafogo perdeu para o Internacional, no Beira-Rio, por 2 a 0. O zagueiro Alexander Barboza lamentou o resultado e destacou que os alvinegros foram prejudicados pela forte chuva na primeira parte do jogo.

"No primeiro tempo, muito difícil de jogar. Trabalhamos um jogo, mas lamentavelmente pelo gramado, pela chuva, não conseguimos jogar. Eles chegaram ao gol também muito cedo. Esta é a Série A do Brasileiro. No segundo tempo, começamos longe e eles logo fizeram o gol. Depois tentamos muito os cruzamentos. Não conseguimos nada. Chateado porque perder um jogo é sempre ruim", disse.

Com o resultado negativo, os alvinegros seguem com 43 pontos e podem deixar o G4 do Campeonato Brasileiro ainda nesta rodada.

O Botafogo terá a Data Fifa para se recuperar. Os alvinegros voltam a campo no dia 15 de outubro, no clássico contra o Flamengo, no Nilton Santos. O jogo, marcado para às 19h30 (de Brasília), é válido pela 28ª rodada.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Lateral do Grêmio se revolta após jogo polêmico: 'Categoricamente roubado'

Goiás não sai do zero contra o Volta Redonda e segue na vice-liderança da Série B

Thiago Silva celebra triunfo do Fluminense e marca de 200 jogos pelo clube: "Importante pra mim"

John Kennedy desequilibra e Fluminense vence por 3 a 0 o Atlético-MG no Maracanã

Barboza lamenta revés do Botafogo e cita gramado molhado: "Não conseguimos jogar"

Bragantino vence com pênalti no último lance; Grêmio se revolta com arbitragem

Internacional bate Botafogo e volta a vencer no Brasileiro

Internacional consegue primeira vitória com Ramon Díaz ao bater o Botafogo por 2 a 0

Goiás empata com Volta Redonda e desperdiça chance de grudar no líder Coritiba

Fluminense bate Atlético-MG e emenda 4º jogo invicto no Brasileirão

Xabi Alonso elogia atuação de Vini Jr. contra Villarreal: 'Um jogo muito bom, não só pelo gol'