Barboza lamenta revés do Botafogo e cita gramado molhado: "Não conseguimos jogar"

Neste sábado, pela 30ª rodada do Brasileirão, o Botafogo perdeu para o Internacional, no Beira-Rio, por 2 a 0. O zagueiro Alexander Barboza lamentou o resultado e destacou que os alvinegros foram prejudicados pela forte chuva na primeira parte do jogo.

"No primeiro tempo, muito difícil de jogar. Trabalhamos um jogo, mas lamentavelmente pelo gramado, pela chuva, não conseguimos jogar. Eles chegaram ao gol também muito cedo. Esta é a Série A do Brasileiro. No segundo tempo, começamos longe e eles logo fizeram o gol. Depois tentamos muito os cruzamentos. Não conseguimos nada. Chateado porque perder um jogo é sempre ruim", disse.

Com o resultado negativo, os alvinegros seguem com 43 pontos e podem deixar o G4 do Campeonato Brasileiro ainda nesta rodada.

O Botafogo terá a Data Fifa para se recuperar. Os alvinegros voltam a campo no dia 15 de outubro, no clássico contra o Flamengo, no Nilton Santos. O jogo, marcado para às 19h30 (de Brasília), é válido pela 28ª rodada.