Bahia x Flamengo pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Neste domingo, o Flamengo visita o Bahia, pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 18h30 (de Brasília).
Onde assistir Bahia x Flamengo ao vivo?
A partida terá transmissão do Premiere.
Como o Bahia chega ao confronto
Com 40 pontos e na sexta colocação, o Bahia acabou derrotado pelo Botafogo na última rodada, por 2 a 1.
Para a partida contra o Flamengo, Rogério Ceni tem diversos desfalques. São cinco suspensos: Arias, Luciano Juba, Gabriel Xavier, Rodrigo Nestor e Sanabria. O Esquadrão de Aço também lida com seis lesionados: João Paulo, Kanu, Erick, Caio Alexandre, Erick Pulga e Ruan Pablo. Já David Duarte e Ramos Mingo s]ao dúvidas.
Como o Flamengo chega ao confronto
Ao empatar com o Cruzeiro no duelo de líderes do Campeonato Brasileiro, na última quinta-feira, o Flamengo viu sua distância para o segundo colocado, Palmeiras, cair para somente três pontos.
Com 55 pontos, o Fla entra na rodada no topo da tabela de classificação. O Palmeiras, que tem um jogo a menos, entra com 52. Com o mesmo número de vitórias, 16 para cada um, se o Palmeiras vencer o São Paulo e o Fla perder para o Bahia, a equipe paulista assumirá a liderança.
O Flamengo tem dois trunfos para buscar a vitória em Salvador. O primeiro é o retrospecto de 12 vitórias consecutivas sobre o Tricolor Baiano. A última vitória do Bahia aconteceu em 2019. Não só o Bahia, mas o técnico Rogério Ceni carrega o estigma de nunca ter superado o Flamengo em sua carreira como treinador.
Felipe Luís tem três desfalques certos: Léo Pereira e Alex Sandro, suspensos, e o volante Erick Pulgar, lesionado.
Histórico de confronto entre Bahia x Flamengo
As equipes já se enfrentaram 62 vezes e a vantagem é dos cariocas. O Flamengo possui 30 vitórias, enquanto o Bahia tem 13. Os outros 19 duelos foram empates.
Estatísticas
Bahia na temporada
- 35 vitórias, 17 empates e 15 derrotas
- 105 gols marcados
- 59 gols sofridos
- Artilheiro: Willian José (13 gols)
Flamengo na temporada
- 38 vitórias, 13 empates e 8 derrotas
- 108 gols marcados
- 34 gols sofridos
- Artilheiro: Arrascaeta (19 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Bahia
Ronaldo, Gilberto, Fredi, Rezende e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Iago Borduchi e Willian José
Técnico: Rogério Ceni
Provável escalação Flamengo
Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Jorginho, Saul e Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Carrascal
Técnico: Filipe Luis
Arbitragem de Bahia x Flamengo
Não divulgado.
Próximo jogo Bahia
Jogo: Vitória x Bahia | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 16/10 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)
Local: Barradão, em Salvador-BA
Onde assistir: SporTV e Premiere
Próximo jogo Flamengo
Jogo: Botafogo x Flamengo | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro-RJ
Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV
Ficha técnica
Jogo: Bahia x Flamengo
Data e horário: 05/10 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
Torneio: Campeonato Brasileiro
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA
Onde Assistir: Premiere