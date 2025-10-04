Bahia x Flamengo pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Topo

Neste domingo, o Flamengo visita o Bahia, pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 18h30 (de Brasília).

Onde assistir Bahia x Flamengo ao vivo?

A partida terá transmissão do Premiere.

Como o Bahia chega ao confronto

Com 40 pontos e na sexta colocação, o Bahia acabou derrotado pelo Botafogo na última rodada, por 2 a 1.

Para a partida contra o Flamengo, Rogério Ceni tem diversos desfalques. São cinco suspensos: Arias, Luciano Juba, Gabriel Xavier, Rodrigo Nestor e Sanabria. O Esquadrão de Aço também lida com seis lesionados: João Paulo, Kanu, Erick, Caio Alexandre, Erick Pulga e Ruan Pablo. Já David Duarte e Ramos Mingo s]ao dúvidas.

Como o Flamengo chega ao confronto

Ao empatar com o Cruzeiro no duelo de líderes do Campeonato Brasileiro, na última quinta-feira, o Flamengo viu sua distância para o segundo colocado, Palmeiras, cair para somente três pontos.

Com 55 pontos, o Fla entra na rodada no topo da tabela de classificação. O Palmeiras, que tem um jogo a menos, entra com 52. Com o mesmo número de vitórias, 16 para cada um, se o Palmeiras vencer o São Paulo e o Fla perder para o Bahia, a equipe paulista assumirá a liderança.

O Flamengo tem dois trunfos para buscar a vitória em Salvador. O primeiro é o retrospecto de 12 vitórias consecutivas sobre o Tricolor Baiano. A última vitória do Bahia aconteceu em 2019. Não só o Bahia, mas o técnico Rogério Ceni carrega o estigma de nunca ter superado o Flamengo em sua carreira como treinador.

Felipe Luís tem três desfalques certos: Léo Pereira e Alex Sandro, suspensos, e o volante Erick Pulgar, lesionado.

Histórico de confronto entre Bahia x Flamengo

As equipes já se enfrentaram 62 vezes e a vantagem é dos cariocas. O Flamengo possui 30 vitórias, enquanto o Bahia tem 13. Os outros 19 duelos foram empates.

Estatísticas

Bahia na temporada

  • 35 vitórias, 17 empates e 15 derrotas

  • 105 gols marcados 

  • 59 gols sofridos

  • Artilheiro: Willian José (13 gols) 

Flamengo na temporada

  • 38 vitórias, 13 empates e 8 derrotas

  • 108 gols marcados

  • 34 gols sofridos

  • Artilheiro: Arrascaeta (19 gols) 

Prováveis escalações

Provável escalação Bahia

Ronaldo, Gilberto, Fredi, Rezende e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Iago Borduchi e Willian José

Técnico: Rogério Ceni

Provável escalação Flamengo

Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Jorginho, Saul e Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Carrascal

Técnico: Filipe Luis

Arbitragem de Bahia x Flamengo

Não divulgado.

Próximo jogo Bahia

Jogo: Vitória x Bahia | Campeonato Brasileiro 

Data e horário: 16/10 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador-BA

Onde assistir: SporTV e Premiere

Próximo jogo Flamengo

Jogo: Botafogo x Flamengo | Campeonato Brasileiro 

Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro-RJ

Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV

Ficha técnica 

Jogo: Bahia x Flamengo

Data e horário: 05/10 (domingo) | 18h30 (de Brasília)

Torneio: Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA

Onde Assistir: Premiere

