Atlético-MG tenta quebrar sequência negativa como visitante diante do Fluminense no Maracanã

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 18h30, no Maracanã, em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente equipes em situações distintas na tabela, mas ainda com margem para oscilações na parte intermediária. O tricolor carioca soma 35 pontos e ocupa a oitava posição, enquanto os mineiros aparecem em 14º, com 29.

O Fluminense chega pressionado por desempenho e por polêmicas recentes. O empate por 2 a 2 diante do Sport, em Recife, foi marcado por fortes reclamações contra a arbitragem e até ameaça de pedido de anulação da partida por parte do clube pernambucano. Dentro de campo, no entanto, a equipe de Luis Zubeldía conseguiu mostrar volume ofensivo, mas sofreu com falhas defensivas em momentos decisivos.

Para este jogo, o treinador argentino contará com reforços importantes em seu setor defensivo. O lateral Samuel Xavier e o zagueiro Thiago Silva estão de volta após serem poupados diante do Sport e treinaram normalmente entre os titulares.

A expectativa é de que ambos deem maior solidez a um sistema que vem apresentando irregularidades, especialmente quando precisa lidar com pressão alta dos adversários.

Zubeldía ainda lida com ausências relevantes no meio-campo. Nonato segue em fase final de transição física, mas ainda não está liberado para atuar. Já Ganso permanece em tratamento no departamento médico, o que obriga o treinador a apostar em alternativas menos criativas para manter o equilíbrio entre posse de bola e velocidade na transição. Mesmo assim, o argentino deve repetir a base utilizada na estreia contra o Botafogo.

Do outro lado, o Atlético-MG chega com a missão de quebrar um incômodo jejum como visitante. O time de Jorge Sampaoli não vence fora de casa desde junho, quando superou o Ceará por 1 a 0. A sequência de resultados negativos longe de Belo Horizonte tem custado pontos preciosos e explica, em parte, a posição desconfortável na tabela de classificação.

A boa notícia para os mineiros é o retorno de quatro peças fundamentais. O goleiro Everson, o zagueiro Junior Alonso, o lateral Guilherme Arana e o artilheiro Hulk cumpriram suspensão diante do Juventude e estão novamente à disposição. A presença desses atletas devolve experiência e qualidade técnica a setores que vinham desfalcados, em especial o ataque, que atravessa uma de suas piores fases em termos de eficiência.

A escassez ofensiva atleticana é tema de preocupação. Já são 12 jogos consecutivos sem que um atacante consiga balançar as redes. A última vez que isso aconteceu foi ainda em agosto, contra o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana. Desde então, os gols só saíram com meio-campistas ou defensores, um retrato do baixo rendimento de jogadores de frente.

Além da má fase de seus atacantes, Sampaoli precisa lidar com problemas no elenco. Cuello, Júnior Santos e Alexander seguem no departamento médico, enquanto o zagueiro Lyanco está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no empate com o Juventude. As baixas limitam as opções do treinador argentino, que tem alternado formações em busca de maior consistência.

O histórico do confronto mostra leve vantagem do Atlético-MG. Em 84 encontros oficiais, o clube mineiro venceu 36 vezes, contra 23 triunfos do Fluminense e 25 empates.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X ATLÉTICO-MG

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Germán Cano e Canobbio. Técnico: Luis Zubeldía.

ATLÉTICO-MG - Everson; Iván Román, Junior Alonso e Vitor Hugo; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana; Bernard, Rony (Biel) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

