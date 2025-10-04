Topo

Esporte

Atlético-GO x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

04/10/2025 20h00

Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 30ª rodada da Série B.

Confira onde assistir, como chegam as equipes, prováveis escalações e dados do confronto.

Onde assistir Atlético-GO x Athletico-PR ao vivo?

TV: RedeTV

Streaming: Desimpedidos (YouTube), Kwai e SportyNet

Como chega o Atlético-GO para o confronto

O Atlético-GO está invicto há sete partidas, com quatro vitórias e três empates, e ocupa a 9ª colocação, com 42 pontos.

Como chega o Athletico-PR para o confronto

O Athletico-PR, uma vez que não perde há oito jogos e ocupa o 4º lugar da tabela, com 48 pontos.

Prováveis escalações

ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Ronald, Robert e Yuri; Kauan, Maranhão e Kevin

Técnico: Rafael Lacerda

ATHLETICO-PR: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Léo; Benavídez, Patrick, Zapelli, Dudu e Esquivel; Luiz Fernando e Viveros

Técnico: Odair Hellmann

Arbitragem

Não divulgada.

Ficha técnica de Atlético-GO x Athletico-PR

Confronto: Atlético-GO x Athletico-PR

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro - 30ª rodada

Data e horário: Domingo, 5 de outubro, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly - Goiânia (GO)

Transmissão: RedeTV, Desimpedidos (YouTube), Kwai e SportyNet

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Internacional consegue primeira vitória com Ramon Díaz ao bater o Botafogo por 2 a 0

Goiás empata com Volta Redonda e desperdiça chance de grudar no líder Coritiba

Fluminense bate Atlético-MG e emenda 4º jogo invicto no Brasileirão

Xabi Alonso elogia atuação de Vini Jr. contra Villarreal: 'Um jogo muito bom, não só pelo gol'

Fluminense vence, Atlético-MG segue perto do Z4 e 'zica' de Hulk aumenta

Corinthians x Always Ready: onde assistir ao jogo da Libertadores Feminina 

Inter supera Botafogo, vence a primeira com Ramón e se afasta do Z4

Que horas começa luta do Poatan no UFC 320 hoje? Veja onde assistir

Yuri é titular, e Memphis volta no banco contra Mirassol; veja escalações

Corinthians terá Yuri de volta e Memphis no banco contra o Mirassol; veja escalações

Cruzeiro x Sport pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações