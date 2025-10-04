Atlético-GO x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 30ª rodada da Série B.
Confira onde assistir, como chegam as equipes, prováveis escalações e dados do confronto.
Onde assistir Atlético-GO x Athletico-PR ao vivo?
TV: RedeTV
Streaming: Desimpedidos (YouTube), Kwai e SportyNet
Como chega o Atlético-GO para o confronto
O Atlético-GO está invicto há sete partidas, com quatro vitórias e três empates, e ocupa a 9ª colocação, com 42 pontos.
Como chega o Athletico-PR para o confronto
O Athletico-PR, uma vez que não perde há oito jogos e ocupa o 4º lugar da tabela, com 48 pontos.
Prováveis escalações
ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Ronald, Robert e Yuri; Kauan, Maranhão e Kevin
Técnico: Rafael Lacerda
ATHLETICO-PR: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Léo; Benavídez, Patrick, Zapelli, Dudu e Esquivel; Luiz Fernando e Viveros
Técnico: Odair Hellmann
Arbitragem
Não divulgada.
Ficha técnica de Atlético-GO x Athletico-PR
Confronto: Atlético-GO x Athletico-PR
Competição: Série B do Campeonato Brasileiro - 30ª rodada
Data e horário: Domingo, 5 de outubro, às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Antônio Accioly - Goiânia (GO)
Transmissão: RedeTV, Desimpedidos (YouTube), Kwai e SportyNet