Assistir Real Madrid x Villarreal ao vivo pelo Espanhol: veja onde vai passar o jogo

Gramado do Santiago Bernabéu - Florencia Tan Jun - UEFA/UEFA via Getty Images
Gramado do Santiago Bernabéu Imagem: Florencia Tan Jun - UEFA/UEFA via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/10/2025 14h30

Real Madrid e Villarreal se enfrentam hoje (4), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Real Madrid busca recuperação após sofrer uma goleada e perder a liderança de La Liga. Na rodada passada, a equipe de Xabi Alonso visitou o Atlético de Madrid e foi superada por 5 a 2.

Já o Villarreal vem embalado por três vitórias consecutivas e quer encostar de vez na ponta da tabela. O Submarino Amarelo bateu o Athletic Bilbao por 1 a 0 no último compromisso pelo Campeonato Espanhol.

Real Madrid x Villarreal -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 4 de outubro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Santiago Bernabéu, em Madrid
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

