Assistir Real Madrid x Villarreal ao vivo pelo Espanhol: veja onde vai passar o jogo
Real Madrid e Villarreal se enfrentam hoje (4), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Real Madrid busca recuperação após sofrer uma goleada e perder a liderança de La Liga. Na rodada passada, a equipe de Xabi Alonso visitou o Atlético de Madrid e foi superada por 5 a 2.
Já o Villarreal vem embalado por três vitórias consecutivas e quer encostar de vez na ponta da tabela. O Submarino Amarelo bateu o Athletic Bilbao por 1 a 0 no último compromisso pelo Campeonato Espanhol.
Real Madrid x Villarreal -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 4 de outubro, às 16h (de Brasília)
- Local: Santiago Bernabéu, em Madrid
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)