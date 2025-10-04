Assistir RB Bragantino x Grêmio ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo
Red Bull Bragantino e Grêmio se enfrentam hoje (4), às 18h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).
O Red Bull Bragantino busca encerrar a sequência negativa de cinco jogos sem vitória no Brasileirão. Na última rodada, o Massa Bruta ficou no empate em 1 a 1 fora de casa contra o Mirassol.
Do outro lado, o Grêmio vive um momento de recuperação na competição, mas também não conseguiu vencer na rodada passada. A equipe de Mano Menezes foi até a Vila Belmiro e empatou em 1 a 1 com o Santos.
Red Bull Bragantino x Grêmio -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 4 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)