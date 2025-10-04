Topo

Assistir Inter x Botafogo ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Torcida do Botafogo Imagem: Buda Mendes/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/10/2025 17h00

Internacional e Botafogo entram em campo hoje (4), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Internacional tenta encerrar a sequência negativa de quatro partidas sem vencer no Brasileirão. No último compromisso, o Colorado ficou no empate em 1 a 1 com o Corinthians.

Do outro lado, o Botafogo chega motivado após vitória importante no meio de semana. A equipe de Davide Ancelotti superou o Bahia por 2 a 1 e busca novo triunfo para se manter firme na luta pelo G4.

Internacional x Botafogo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 4 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

