Assistir Inter x Botafogo ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo
Internacional e Botafogo entram em campo hoje (4), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).
O Internacional tenta encerrar a sequência negativa de quatro partidas sem vencer no Brasileirão. No último compromisso, o Colorado ficou no empate em 1 a 1 com o Corinthians.
Do outro lado, o Botafogo chega motivado após vitória importante no meio de semana. A equipe de Davide Ancelotti superou o Bahia por 2 a 1 e busca novo triunfo para se manter firme na luta pelo G4.
Internacional x Botafogo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 4 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)