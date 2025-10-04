Assistir Fluminense x Atlético-MG ao vivo pelo Brasileirão: onde vai passar o jogo
Fluminense e Atlético-MG se enfrentam hoje (4), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).
O Fluminense chega para a rodada após três jogos sem perder, mas com a série de vitórias interrompida. Na última partida, o Tricolor enfrentou o lanterna Sport fora de casa e ficou no empate em 2 a 2.
O Atlético-MG também não conseguiu somar três pontos em seu compromisso mais recente. Jogando em casa, o Galo recebeu o Juventude e terminou em igualdade sem gols, 0 a 0.
Fluminense x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 4 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)