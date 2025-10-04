Assistir Espanha x Brasil ao vivo pelo Mundial Sub-20: veja onde vai passar o jogo
Espanha e Brasil se enfrentam hoje (4), às 17h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago (CHI), pela 3ª rodada da fase de grupos do Mundial Sub-20.
Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e CazéTV (YouTube).
O Brasil ficou em situação delicada na competição ao perder para Marrocos por 2 a1 na rodada passada. Os brasileiros estão na terceira colocação do grupo e precisam vencer e torcer para o México não somar três pontos para se classificar como vice-líder - Marrocos tem seis pontos e não pode mais ser alcançado.
Os quatro melhores terceiros colocados também se classificam para o mata-mata. Assim, uma vitória diante da Espanha deixaria o Brasil com boas chances de passar de fase.
Os espanhóis são os lanternas da chave e também possuem um ponto somado. Na rodada passada, a Espanha ficou no 2 a 2 contra o México.
Espanha x Brasil -- Mundial Sub-20
- Data e hora: 4 de outubro, às 17h (de Brasília)
- Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e CazéTV (YouTube)