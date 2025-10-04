Topo

Assistir Espanha x Brasil ao vivo pelo Mundial Sub-20: veja onde vai passar o jogo

Rafael Coutinho, cria do Palmeiras, comemora gol marcado pela seleção na Copa do Mundo sub-20 Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/10/2025 15h30

Espanha e Brasil se enfrentam hoje (4), às 17h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago (CHI), pela 3ª rodada da fase de grupos do Mundial Sub-20.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e CazéTV (YouTube).

O Brasil ficou em situação delicada na competição ao perder para Marrocos por 2 a1 na rodada passada. Os brasileiros estão na terceira colocação do grupo e precisam vencer e torcer para o México não somar três pontos para se classificar como vice-líder - Marrocos tem seis pontos e não pode mais ser alcançado.

Os quatro melhores terceiros colocados também se classificam para o mata-mata. Assim, uma vitória diante da Espanha deixaria o Brasil com boas chances de passar de fase.

Os espanhóis são os lanternas da chave e também possuem um ponto somado. Na rodada passada, a Espanha ficou no 2 a 2 contra o México.

Espanha x Brasil -- Mundial Sub-20

  • Data e hora: 4 de outubro, às 17h (de Brasília)
  • Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e CazéTV (YouTube)

