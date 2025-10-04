Topo

Esporte

Assistir Chelsea x Liverpool ao vivo pelo Campeonato Inglês: onde vai passar o jogo

Estádios da Premier League - Stamford Bridge, do Chelsea Imagem: Ryan Pierse/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/10/2025 12h00

Chelsea e Liverpool se enfrentam hoje (4), às 13h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 7ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Chelsea não vence há três jogos na Premier League e quer retomar o caminho dos três pontos. Os Blues vêm de derrota por 3 a 1 para o Brighton.

Do outro lado, o Liverpool viu a sequência de cinco vitórias consecutivas ser encerrada na rodada passada. Os Reds foram superados pelo Crystal Palace por 2 a 1.

Chelsea x Liverpool -- Campeonato Inglês

  • Data e hora: 4 de outubro, às 13h30 (de Brasília)
  • Local: Stamford Bridge, em Londres
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

