Assistir Chelsea x Liverpool ao vivo pelo Campeonato Inglês: onde vai passar o jogo
Chelsea e Liverpool se enfrentam hoje (4), às 13h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 7ª rodada do Campeonato Inglês.
Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Chelsea não vence há três jogos na Premier League e quer retomar o caminho dos três pontos. Os Blues vêm de derrota por 3 a 1 para o Brighton.
Do outro lado, o Liverpool viu a sequência de cinco vitórias consecutivas ser encerrada na rodada passada. Os Reds foram superados pelo Crystal Palace por 2 a 1.
Chelsea x Liverpool -- Campeonato Inglês
- Data e hora: 4 de outubro, às 13h30 (de Brasília)
- Local: Stamford Bridge, em Londres
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)