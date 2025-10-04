Assistir Arsenal x West Ham ao vivo pelo Campeonato Inglês: onde vai passar o jogo
Arsenal e West Ham se enfrentam hoje (4), às 11h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 7ª rodada do Campeonato Inglês.
Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Vice-líder, o Arsenal vem de vitória e quer somar mais três pontos. A equipe comandada por Mikel Arteta superou o Newcastle por 2 a 1 na rodada passada.
Do outro lado, o West Ham não começou bem a competição e tem apenas uma vitória. A equipe do brasileiro Lucas Paquetá empatou com o Everton em 1 a 1 no último compromisso.
Arsenal x West Ham -- Campeonato Inglês
- Data e hora: 4 de outubro, às 11h (de Brasília)
- Local: Emirates Stadium, em Londres
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)