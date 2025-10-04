Assistir Arsenal x West Ham ao vivo pelo Campeonato Inglês: onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Arsenal e West Ham se enfrentam hoje (4), às 11h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 7ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Vice-líder, o Arsenal vem de vitória e quer somar mais três pontos. A equipe comandada por Mikel Arteta superou o Newcastle por 2 a 1 na rodada passada.

Do outro lado, o West Ham não começou bem a competição e tem apenas uma vitória. A equipe do brasileiro Lucas Paquetá empatou com o Everton em 1 a 1 no último compromisso.

Arsenal x West Ham -- Campeonato Inglês