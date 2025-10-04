Arsenal vence o West Ham e assume a liderança do Campeonato Inglês

Topo

Neste sábado, o Arsenal recebeu o West Ham, pela sétima rodada do Campeonato Inglês, no Emirates Stadium. Com gols de Declan Rice e Bukayo Saka, o time da casa venceu por 2 a 0 e assumiu a liderança da competição.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Arsenal foi aos 16 pontos conquistados e assumiu, momentaneamente, a liderança do Campeonato Inglês. Com um ponto a menos, o Liverpool entra em campo ainda neste sábado, às 13h30 (de Brasília), diante do Chelsea.

Por outro lado, o West Ham chegou a quatro rodadas sem vencer na competição e permanece na vice-lanterna, com apenas quatro pontos somados.

? Resumo do jogo

? ARSENAL 2 x 0 WEST HAM ?

? Competição: Campeonato Inglês - sétima rodada

?? Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

? Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)

? Horário: 11 horas (de Brasília)

Gols

  • ? Declan Rice, aos 37? do 1ºT (Arsenal)

  • ? Bukayo Saka, aos 22? do 2ºT (Arsenal)

Como foi o jogo

Aos 24 minutos, Bukayo Saka até chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por posição de impedimento. Com isso, o Arsenal abriu o placar apenas aos 37. Martín Zubimendi fez bom passe para Eberechi Eze, que finalizou, mas parou na defesa do goleiro Aréola. No rebote, Declan Rice bateu de primeira e marcou.

No segundo tempo, Jurrien Timber foi derrubado por Malick Diouf na área e árbitro anotou pênalti para o Arsenal. Saka foi o responsável pela cobrança e marcou o segundo do time da casa, aos 22 minutos.

Próximos jogos

Arsenal:

  • Enfrenta o Fulham no dia 18 de outubro (sábado), às 13h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Craven Cottage.

West Ham:

  • Recebe o Brentford no dia 20 de outubro (segunda-feira), às 16 horas, pela oitava rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Olímpico de Londres.

Manchester United vence o Sunderland

Ainda neste sábado, o Manchester United derrotou o Sunderland, por 2 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Inglês, em Old Trafford. Mason Mount abriu o placar, aos oito minutos, e Benjamin Sesko marcou o segundo, aos 31.

Com a vitória, o Manchester United voltou a vencer e subiu para a 8ª posição, com dez pontos conquistados. O Sunderland, por sua vez, permanece na 6ª colocação, com 11 pontos somados.

