Arsenal vence o West Ham e assume a liderança do Campeonato Inglês
Neste sábado, o Arsenal recebeu o West Ham, pela sétima rodada do Campeonato Inglês, no Emirates Stadium. Com gols de Declan Rice e Bukayo Saka, o time da casa venceu por 2 a 0 e assumiu a liderança da competição.
Situação da Tabela
Com o resultado, o Arsenal foi aos 16 pontos conquistados e assumiu, momentaneamente, a liderança do Campeonato Inglês. Com um ponto a menos, o Liverpool entra em campo ainda neste sábado, às 13h30 (de Brasília), diante do Chelsea.
Por outro lado, o West Ham chegou a quatro rodadas sem vencer na competição e permanece na vice-lanterna, com apenas quatro pontos somados.
? Resumo do jogo
? ARSENAL 2 x 0 WEST HAM ?
? Competição: Campeonato Inglês - sétima rodada
?? Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
? Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)
? Horário: 11 horas (de Brasília)
Gols
- ? Declan Rice, aos 37? do 1ºT (Arsenal)
- ? Bukayo Saka, aos 22? do 2ºT (Arsenal)
Como foi o jogo
Aos 24 minutos, Bukayo Saka até chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por posição de impedimento. Com isso, o Arsenal abriu o placar apenas aos 37. Martín Zubimendi fez bom passe para Eberechi Eze, que finalizou, mas parou na defesa do goleiro Aréola. No rebote, Declan Rice bateu de primeira e marcou.
No segundo tempo, Jurrien Timber foi derrubado por Malick Diouf na área e árbitro anotou pênalti para o Arsenal. Saka foi o responsável pela cobrança e marcou o segundo do time da casa, aos 22 minutos.
Próximos jogos
Arsenal:
- Enfrenta o Fulham no dia 18 de outubro (sábado), às 13h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Craven Cottage.
West Ham:
- Recebe o Brentford no dia 20 de outubro (segunda-feira), às 16 horas, pela oitava rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Olímpico de Londres.
Manchester United vence o Sunderland
Ainda neste sábado, o Manchester United derrotou o Sunderland, por 2 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Inglês, em Old Trafford. Mason Mount abriu o placar, aos oito minutos, e Benjamin Sesko marcou o segundo, aos 31.
Com a vitória, o Manchester United voltou a vencer e subiu para a 8ª posição, com dez pontos conquistados. O Sunderland, por sua vez, permanece na 6ª colocação, com 11 pontos somados.