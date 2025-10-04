Técnico 'barra' Matheus Cunha, United vence Sunderland e alivia pressão
Ameaçado no comando do Manchester United, Rúben Amorim promoveu profundas mudanças na equipe vermelha e voltou a vencer na Premier League. O treinador português sacou o goleiro Altay Bayindir e o brasileiro Matheus Cunha dos 11 iniciais e viu seu time triunfar por 2 a 0 sobre o Sunderland, hoje, no Old Trafford.
Matheus Cunha, acionado na etapa complementar, foi anunciado como um dos principais reforços da atual temporada custou 62,5 milhões de libras ao United. Já Casemiro atuou os 90 minutos na partida que levou o time de Amorim a 10 pontos na tabela e à terceira vitória na Premier.
O United encara o Liverpool no dia 19, às 12h30 (de Brasília). Já o Sunderland terá pela frente o Wolverhampton, no dia 18, às 11h (de Brasília)
Como foi o jogo
Com Lammens - reforço contratado do belga Royal Antuérpia - no gol e com Mount e Sesko no ataque, o time da casa entrou em campo disposto a deixar para trás o péssimo início de temporada. O conjunto de Manchester havia perdido três dos seus seis jogos do campeonato nacional e foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Grimsby, da quarta divisão.
Mount, logo aos 7 minutos, abriu o placar para os donos da casa. Bruno Fernandes carimbou a trave antes de Sesko ampliar, ainda no primeiro tempo. Xhaka e Ballard também acertaram a trave, para os visitantes, mas o United conseguiu administrar a boa vantagem até o apito final para se reencontrar com a vitória.
Confira os resultados deste sábado na Premier League:
Leeds United 1 x 2 Tottenham
Arsenal 2 x 0 West Ham
Manchester United 2 x 0 Sunderland