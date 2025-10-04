Topo

Após errar cavadinha, Yuri Alberto explica por que não bateu pênalti em vitória do Corinthians

04/10/2025 23h18

O Corinthians bateu o Mirassol na noite deste sábado, na Neo Química Arena, por 3 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um dos gols da equipe, o atacante Yuri Alberto voltou a falar sobre o pênalti perdido na derrota para o Flamengo e explicou por que não cobrou a penalidade convertida por Maycon.

Yuri Alberto disse que passou por uma semana "delicada" após errar a cavadinha e lamentou a decisão infeliz. Ele disse que não bateu o pênalti neste sábado por opção de Dorival Júnior, embora tenha tido o seu nome gritado pela torcida após o árbitro apontar para a marca da cal.

"Agradecer pela confiança da torcida, mas isso já tinha sido definido no vestiário. O professor Dorival disse que eu não seria o batedor nesta partida, eu respeitei. Agora é trabalhar para que eu possa voltar a ser o primeiro batedor e que não aconteça novamente o que aconteceu. Foi uma semana delicada para mim, tiveram outras jogadas após o pênalti no último jogo, minha cabeça virou uma montanha-russa. Graças a Deus eu pude voltar, fiz minha oração e Deus me abençoou com um gol no início do segundo tempo. Feliz de marcar novamente aqui na Arena", afirmou o jogador ao SporTV.

"Foi uma decisão que, se eu acertasse, seria muito bom. Quando fui bater, vi que ele [Rossi] acabou não caindo, meu pé bambeou. Mas, vou trabalhar para que no próximo eu possa converter em gol", finalizou.

Situação na tabela

Com o resultado, a equipe alvinegra se afasta da zona de rebaixamento e pula para a décima posição da tabela, com 33 pontos conquistados. Ao todo, são oito vitórias, nove empates e dez derrotas.

Próximo jogo do Corinthians

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

