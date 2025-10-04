André Sergipano sofre nocaute no primeiro round e amplia má fase no UFC 320
Com apenas uma vitória nas últimas quatro rodadas, André Muniz entrou em ação no UFC 320 deste sábado (4), em Las Vegas (EUA), com a corda no pescoço. E diante de Edmen Shahbazyan, 'Sergipano', como o brasileiro é conhecido, até começou bem no combate, mas acabou sendo nocauteado ainda no primeiro assalto - ampliando de vez a má fase e complicando sua situação na principal liga de MMA do mundo.
Originalmente com a estratégia de colocar o jiu-jitsu, seu carro-chefe, em prática, André decidiu se testar em pé contra Edmen, conhecido pelo seu poder de nocaute. E nos minutos iniciais a postura deu certo, com o brasileiro levando a melhor nas interações, desferindo os ataques mais significativos. Mas bastou um cruzado conectado por Shahbazyan para mudar o rumo da luta. Restando poucos segundos para o fim da primeira parcial, Sergipano acabou nocauteado.
A luta
André começou o confronto com dois chutes altos, que explodiram na guarda do rival. Após estudo de ambas as partes, o brasileiro mergulhou nas pernas de Edmen, mas não conseguiu a queda. Marchando para frente, Sergipano aumentou o volume de ataques, enquanto o americano apostava nos golpes singulares. Estratégico, o faixa-preta conseguiu encurralar Shahbazyan contra a grade e concluiu a queda. De pé na reta final, porém, Sergipano foi acertado por um cruzado em cheio e foi ao chão. Por cima, Edmen golpeou no 'ground and pound' até o árbitro intervir.
Confira abaixo os resultados do UFC 320 até então:
Edmen Shahbazyan venceu André 'Sergipano' via nocaute técnico no primeiro round
Punahele Soriano venceu Nikolay Veretennikov via decisão unânime
Yana Santos venceu Macy Chiasson via decisão unânime
Farid Basharat venceu Chris Gutierrez via decisão unânime
Ramiz Brahimaj venceu Austin Vanderford via finalização no segundo round
Veronica Hardy venceu Brogan Walker via decisão unânime
