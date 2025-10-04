Alex Poatan entra em ação para encerrar última grande rivalidade nos meio-pesados do UFC
Ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado (93 kg), Alex Pereira subirá no octógono do UFC 320 para tentar recuperar o cinturão até 93 kg da liga, diante de Magomed Ankalaev, em revanche prevista para liderar o card sediado em Las Vegas (EUA). Para além da vingança contra o russo, com quem passou a nutrir uma ferrenha rivalidade, e da oportunidade de mostrar que a derrota de março não passou de um acidente, o confronto deste sábado (4) pode encerrar a última grande rivalidade de 'Poatan' na categoria antes de uma possível subida para a divisão dos pesados.
Isso porque, independentemente do resultado da luta principal do UFC 320, os cenários futuros envolvendo o striker paulista sugerem poucas opções para sua continuidade na divisão dos meio-pesados. Por um lado, o corte de peso deve se tornar cada vez mais desgastante para o veterano, atualmente com 38 anos de idade. Inclusive, o próprio Alex Poatan já colocou em dúvida sua continuidade na categoria até 93 kg do Ultimate.
Já no campo esportivo parece haver dois cenários possíveis - ambos também distantes do meio-pesado. Em caso de vitória de Alex sobre Ankalaev na revanche, restariam poucos desafios para o striker paulista na divisão, já que, dos seis primeiros colocados no ranking, faltaria apenas um triunfo sobre o neozelandês Carlos Ulberg para que Poatan tenha em seu currículo pelo menos um resultado positivo sobre cada rival do top 6.
Agora, se Poatan perder para Ankalaev, a situação parece ainda menos favorável para que o brasileiro continue atuando até 93 kg. Neste caso, o resultado negativo praticamente decretaria o fim das aspirações de título do striker paulista na categoria. Sendo assim, uma migração para os pesos-pesados - já citada por Alex Pereira há algum tempo - pode ser sua única saída para continuar competindo pelo topo no UFC.
Rivalidade final
Assim, o segundo capítulo da rivalidade contra Magomed Ankalaev pode colocar um ponto final na passagem de Alex Pereira nos meio-pesados. Depois de iniciar sua trajetória no UFC tendo como antagonista principal o nigeriano Israel Adesanya, com o qual ficou frente a frente dentro do octógono em duas oportunidades, com uma vitória para cada, em disputas pelo cinturão peso-médio, Poatan também colecionou rivalidades na categoria até 93 kg.
Porém, mesmo que tenha trocado farpas com Jamahal Hill e duelado dentro do cage contra Jiri Prochazka duas vezes, nenhum oponente foi capaz de tirar Alex Poatan de sua zona de conforto como Ankalaev. Seja pelas provocações na internet, supostamente escritas pelo seu empresário, Ali Abdelaziz em seu lugar, ou pela vitória no primeiro confronto entre eles, o russo definitivamente fez com que o brasileiro mudasse adotasse uma postura mais agressiva do que o normal. Resta saber se isso se materializará também dentro do octógono, no sábado, na luta principal do UFC 320, em Las Vegas.
