Zé Rafael vê Santos evoluindo e prevê resultados melhores: "Questão de tempo"

Titular em todas partidas com a comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda, Zé Rafael analisou o momento do Santos. O time está sem perder há cinco partidas e tenta manter a invencibilidade neste domingo, contra o Ceará, fora de casa, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"A gente tem evoluído muito ao longo dessas últimas semanas. Os jogos têm sido melhores na questão tática, física e técnica. A gente tem notado essa diferença e acredito que é questão de tempo até que os resultados apareçam e realmente nossa fase melhore", disse o camisa 6.

"A gente trabalha muito para isso sair o quanto antes. Sabemos que o momento do clube é delicado e difícil, mas tenho certeza que vamos dar a volta por cima e espero que domingo a gente possa fazer um grande jogo, voltar com os três pontos e tirar de vez a dúvida do torcedor", completou.

Gol encantado

Zé Rafael tem 17 jogos pelo Santos e ainda busca o seu primeiro gol. O jogador de 32 anos carimbou a trave duas vezes na última quarta-feira, no empate de 1 a 1 com o Grêmio. Em uma delas, Lautaro Díaz aproveitou o rebote para marcar o tento dos alvinegros.

"Meu primeiro gol está demorando um pouquinho, mas acho que não tem muito o que falar. O trabalho está sendo feito, a gente tem treinado, aprimorado, então realmente é questão de momento, e um pouquinho de sorte também. Poderia ter sido nesse último jogo, mas no final das contas o Lautaro conseguiu aproveitar o rebote. Espero que o meu saia o quanto antes para que eu possa comemorar muito", finalizou o meio-campista.

Próximo jogo do Santos

Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão (CE)

Situação na tabela

O Santos está na 16ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.