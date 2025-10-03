Yamal é cortado da seleção espanhola após confirmação de lesão
Nesta sexta-feira, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou que o atacante Lamine Yamal foi cortado da lista de convocados do técnico Luis de la Fuente por conta de um "problema na virilha". Assim, o jovem será desfalque para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Geórgia e Bulgária.
O comunicado destaca que os médicos da seleção solicitaram informações na última quinta-feira, mas que só nesta sexta-feira, já após a divulgação da lista oficial de convocados, o Barcelona informou sobre o desconforto do jogador.
"Lamine Yamal foi retirado da equipe de Luis de la Fuente para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra a Geórgia, em Elche, e a Bulgária, em Valladolid. Após um pedido de informações feito ontem pelos serviços médicos da RFEF, os serviços médicos do FC Barcelona informaram nesta tarde, após a divulgação da lista oficial de convocados, que o atacante blaugrana está sentindo desconforto na região pubiana. Portanto, para promover uma recuperação rápida e segura, como acontece com todos os jogadores da seleção espanhola, ele foi retirado do elenco", escreveu a RFEF.
Histórico da lesão
Apesar de ter atuado os 90 minutos contra o PSG, Yamal se queixou de dores após a partida. O Barcelona divulgou uma lesão na mesma região que o tirou de três partidas desta temporada, incluindo a estreia na Liga dos Campeões.
Tempo de recuperação e corte da seleção
O tempo de recuperação estimado é o mesmo da última lesão, de duas a três semanas. Com a contusão, Yamal também será cortado da seleção espanhola, que havia o convocado para as Eliminatórias.
Quais jogos Yamal perderá?
É provável que Yamal perca cinco partidas, três pelo Barcelona e duas pela Espanha. O atacante deve ser preservado para retornar no clássico contra o Real Madrid, no dia 26 de outubro, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.
- Sevilla x Barcelona | La Liga (oitava rodada)
Data e horário: 5 de outubro, às 11h15 (de Brasília)
Local: Ramon Sanchez Pizjuan, em Sevilha (Espanha)
- Espanha x Geórgia | Eliminatórias da Copa do Mundo (terceira rodada)
Data e horário: 11 de outubro de 2025, às 15h45 (de Brasília)
Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (Espanha)
- Espanha x Bulgária | Eliminatórias da Copa do Mundo (quarta rodada)
Data e horário: 14 de outubro de 2025, às 15h45 (de Brasília)
Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid (Espanha)
- Barcelona x Girona | La Liga (nona rodada)
Data e horário: 18 de outubro, às 11h15 (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico Lluis Companys, em Barcelona (Espanha)
- Barcelona x Olympiacos | Champions League (fase de grupos)
Data e horário: 21 de outubro, às 13h45 (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico Lluis Companys, em Barcelona (Espanha).