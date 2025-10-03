Yamal é cortado da seleção espanhola após confirmação de lesão

Nesta sexta-feira, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou que o atacante Lamine Yamal foi cortado da lista de convocados do técnico Luis de la Fuente por conta de um "problema na virilha". Assim, o jovem será desfalque para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Geórgia e Bulgária.

O comunicado destaca que os médicos da seleção solicitaram informações na última quinta-feira, mas que só nesta sexta-feira, já após a divulgação da lista oficial de convocados, o Barcelona informou sobre o desconforto do jogador.

"Lamine Yamal foi retirado da equipe de Luis de la Fuente para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra a Geórgia, em Elche, e a Bulgária, em Valladolid. Após um pedido de informações feito ontem pelos serviços médicos da RFEF, os serviços médicos do FC Barcelona informaram nesta tarde, após a divulgação da lista oficial de convocados, que o atacante blaugrana está sentindo desconforto na região pubiana. Portanto, para promover uma recuperação rápida e segura, como acontece com todos os jogadores da seleção espanhola, ele foi retirado do elenco", escreveu a RFEF.

Histórico da lesão

Apesar de ter atuado os 90 minutos contra o PSG, Yamal se queixou de dores após a partida. O Barcelona divulgou uma lesão na mesma região que o tirou de três partidas desta temporada, incluindo a estreia na Liga dos Campeões.

Tempo de recuperação e corte da seleção

O tempo de recuperação estimado é o mesmo da última lesão, de duas a três semanas. Com a contusão, Yamal também será cortado da seleção espanhola, que havia o convocado para as Eliminatórias.

Quais jogos Yamal perderá?

É provável que Yamal perca cinco partidas, três pelo Barcelona e duas pela Espanha. O atacante deve ser preservado para retornar no clássico contra o Real Madrid, no dia 26 de outubro, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.