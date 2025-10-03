Topo

Xabi Alonso pede calma com Endrick, que não joga desde maio

Se recuperando de lesão, Endrick não joga desde maio deste ano - Isabel Infantes/REUTERS
Se recuperando de lesão, Endrick não joga desde maio deste ano Imagem: Isabel Infantes/REUTERS
do UOL

Colaboração para o UOL

03/10/2025 10h29

Em entrevista coletiva realizada hoje, Xabi Alonso comentou sobre a situação de Endrick, que ainda não foi a campo desde que o novo técnico do Real Madrid assumiu a equipe, em junho deste ano.

O treinador espanhol fez elogios ao atacante brasileiro, mas pediu calma em um possível retorno de Endrick ao ataque merengue.

O que ele disse

O Endrick vem treinando bem há semanas. É preciso analisar o contexto da partida. Ele tem uma finalização brutal. A hora vai chegar Xabi Alonso, técnico do Real Madrid

A declaração de Xabi ocorre na véspera do duelo entre Real Madrid e Villarreal pelo Campeonato Espanhol, neste sábado, às 16h, no Santiago Bernabeu.

Endrick não joga desde o dia 18 de maio, quando sofreu uma lesão na coxa direita em partida contra o Sevilla, quando o Real ainda era treinado por Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira. A lesão no tendão da coxa direita se agravou durante um treino do Real no período do Mundial de Clubes.

Após ficar quase quatro meses em recuperação, o brasileiro foi convocado para as últimas quatro partidas do Real. No entanto, Endrick não entrou em campo em nenhum jogo, nem mesmo contra o Kairat Almaty na última terça-feira.

No duelo válido pela Liga dos Campeões, o Real goleou o time cazaque por 5 a 0 e Xabi Alonso fez cinco substituições na partida. Três delas ocorreram nos últimos 10 minutos de jogo, sendo uma delas a entrada do atacante reserva Gonzalo Garcia no lugar de Mbappé.

