Xabi Alonso exalta Endrick e pede calma até retorno do atacante: 'Hora vai chegar'

Madri, 03 (AE)

03/10/2025 13h05

Sem entrar em campo desde maio, Endrick está próximo de um retorno ao Real Madrid, depois de ser relacionado por Xabi Alonso para as últimas partidas do clube merengue. Nesta sexta-feira, antes de duelo com o Villarreal por La Liga (Campeonato Espanhol), o treinador merengue exaltou o poder de finalização do ex-Palmeiras e pediu que ele tenha "calma" até voltar a ganhar minutos.

"O Endrick tem treinado bem há semanas. É preciso analisar o contexto da partida. Ele tem uma finalização brutal. Há muita competição. A hora vai chegar", disse o técnico espanhol. Desde que assumiu o Real Madrid, no Mundial de Clubes, Xabi ainda não pôde contar com Endrick, com lesões musculares.

No início desta temporada, o atacante herdou a camisa 9 de Kylian Mbappé, após o francês receber a 10, passada por Luka Modrick. Ainda não conseguiu, no entanto, entrar em campo o novo fardamento. Recuperado dos problemas em setembro, ele ficou no banco nas últimas quatro partidas do Real Madrid, pelo Espanhol e Champions League, sem ganhar.

Nesses primeiros meses à frente do Real Madrid, Xabi Alonso tem feito um revezamento dos atletas no time titular. Jude Bellingham, por exemplo, um dos destaques com Carlo Ancelotti, esteve entre os 11 iniciais somente no clássico com o Atlético de Madrid - única derrota até aqui na temporada. Vini Jr. e Rodrygo também tem dividido a titularidade com o treinador espanhol nesse início de Espanhol e Champions.

No último ano, Endrick ganhou espaço entre os 11 iniciais na Copa do Rei e entrou na maioria dos jogos com Ancelotti no segundo tempo. Antes dessa temporada, ele foi cobiçado por clubes como o West Ham, da Inglaterra, sobre a possibilidade de um empréstimo, mas optou por permanecer na Espanha, onde já mora com sua mulher, Gabriely Miranda.

