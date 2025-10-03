Volta Redonda x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Neste sábado, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás visita o Volta Redonda no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira. A bola rola às 18h30 (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Volta Redonda x Goiás ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega o Volta Redonda para o confronto
Na Série B, o Volta Redonda venceu apenas dois dos últimos dez jogos. Assim, se encontra na 17ª colocação, com 30 pontos. O time carioca busca o triunfo para escapar do Z4.
Como chega o Goiás para o confronto
Por outro lado, o Goiás tenta assumir a liderança. O time possui os mesmos 50 pontos de Coritiba e Athletico-PR. O Furacão, porém, possui um jogo a mais.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, com um triunfo do Goiás.
Prováveis escalações
Provável escalação do Volta Redonda
Jefferson; Jhonny, Igor Morais, Lucas Adell e Sánchez; André Luiz, Thallyson e Raí; Vitinho Lopes, MV e Matheus Lucas
Técnico: Rogério Corrêa
Provável escalação do Goiás
Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Juninho, Rodrigo Andrade e Wellington Rato; Brayann, Moraes e Anselmo Ramon
Técnico: Vagner Mancini
Arbitragem
Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)
Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Yuri Rodrigues Cunha(CE)
VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)
Ficha técnica
Jogo: Volta Redonda x Goiás
Campeonato: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: 04/10/2025 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira
Onde assistir: Disney + e ESPN