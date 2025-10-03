Topo

Esporte

Volta Redonda x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

03/10/2025 20h00

Neste sábado, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás visita o Volta Redonda no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Volta Redonda x Goiás ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o Volta Redonda para o confronto

Na Série B, o Volta Redonda venceu apenas dois dos últimos dez jogos. Assim, se encontra na 17ª colocação, com 30 pontos. O time carioca busca o triunfo para escapar do Z4.

Como chega o Goiás para o confronto

Por outro lado, o Goiás tenta assumir a liderança. O time possui os mesmos 50 pontos de Coritiba e Athletico-PR. O Furacão, porém, possui um jogo a mais.

Histórico do confronto 

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, com um triunfo do Goiás.

Prováveis escalações

Provável escalação do Volta Redonda

Jefferson; Jhonny, Igor Morais, Lucas Adell e Sánchez; André Luiz, Thallyson e Raí; Vitinho Lopes, MV e Matheus Lucas

Técnico: Rogério Corrêa

Provável escalação do Goiás

Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Juninho, Rodrigo Andrade e Wellington Rato; Brayann, Moraes e Anselmo Ramon

Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Yuri Rodrigues Cunha(CE)

VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)

Ficha técnica 

Jogo: Volta Redonda x Goiás

Campeonato: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 04/10/2025 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira

Onde assistir: Disney + e ESPN

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Yamal é cortado da seleção espanhola após confirmação de lesão

Conselho rejeita pedido de impugnação de Wanderlei após luta com Popó

Ferroviária x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Arsenal x West Ham: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Chapecoense x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Internazionale x Cremonese: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Italiano

Real Madrid x Villarreal pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Bragantino x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Chelsea x Liverpool pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações