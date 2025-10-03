Volta Redonda x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Neste sábado, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás visita o Volta Redonda no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Volta Redonda x Goiás ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o Volta Redonda para o confronto

Na Série B, o Volta Redonda venceu apenas dois dos últimos dez jogos. Assim, se encontra na 17ª colocação, com 30 pontos. O time carioca busca o triunfo para escapar do Z4.

Como chega o Goiás para o confronto

Por outro lado, o Goiás tenta assumir a liderança. O time possui os mesmos 50 pontos de Coritiba e Athletico-PR. O Furacão, porém, possui um jogo a mais.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, com um triunfo do Goiás.

Prováveis escalações

Provável escalação do Volta Redonda

Jefferson; Jhonny, Igor Morais, Lucas Adell e Sánchez; André Luiz, Thallyson e Raí; Vitinho Lopes, MV e Matheus Lucas



Técnico: Rogério Corrêa

Provável escalação do Goiás

Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Juninho, Rodrigo Andrade e Wellington Rato; Brayann, Moraes e Anselmo Ramon



Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)



Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Yuri Rodrigues Cunha(CE)



VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)

Ficha técnica

Jogo: Volta Redonda x Goiás



Campeonato: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



Data: 04/10/2025 (sábado)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira



Onde assistir: Disney + e ESPN