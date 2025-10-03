Topo

Esporte

Vasco oficializa transferência do potencial construtivo de São Januário

03/10/2025 16h59

Nesta sexta-feira, o Vasco assinou, juntamente com a Prefeitura do Rio de Janeiro, o documento de transferência do potencial construtivo de São Januário. Assim, o Cruzmaltino poderá, enfim, comercializar o direito de promover obras no local e algumas empresas, inclusive, já assinaram a opção de compra.

"Agradeço ao prefeito Eduardo Paes, ao presidente da Câmara de vereadores, Carlo Caiado, ao Alexandre Isquierdo, todo o trabalho e a dedicação durante esse período para que pudéssemos finalmente ter a assinatura definitiva do potencial construtivo, finalizado hoje", disse Pedrinho, Presidente do Vasco.

"É um marco na história do Vasco. Esperamos, o mais rapidamente possível, dar início às obras e realizar o sonho dos torcedores", concluiu.

A principal interessada em adquirir o potencial construtivo de São Januário é a SOD Capital. A empresa tem exclusividade para exercer a opção de compra até dezembro deste ano.

Reforma de São Januário

O objetivo do Vasco com a comercialização destes direitos é arrecadar fundos para a realização da reforma de seu estádio. A meta é conseguir um negócio próximo aos R$ 500 milhões.

O que é a venda do potencial construtivo?

Ao vender o potencial construtivo de São Januário, o Vasco não se desfaz de partes do terreno, mas, sim, do direito de construir além do permitido pela legislação urbana. Quem adquirir esse direito poderá utilizá-lo em outro terreno, obtendo a possibilidade de ultrapassar os limites de construção estabelecidos pelo município.

Calendário do Vasco

  • Vasco x Vitória: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 05 de outubro de 2025 (domingo), às 16 horas (de Brasília)

  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Corinthians: Gui Negão merece ser titular no ataque? Comentaristas debatem

Evangelista inicia recuperação, e Palmeiras faz treino técnico antes de enfrentar o São Paulo

Comissão questiona R$ 190 mil gastos por Andrés e convoca ex-dirigentes do Corinthians

Paraguai convoca jogadores de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos para amistosos

Popó e Wanderlei Silva disparam em número de buscas no Brasil após briga generalizada

Bontempo treina normalmente e deve reforçar o Santos contra o Ceará

Em jogo com protestos, São Paulo empata com Ferroviária pelas quartas do Paulista sub-20

Atacante holandês é suspenso no dia do aniversário por violar mais de 250 regras de apostas

Carlos Prates destaca mudança de postura de Poatan para a revanche contra Ankalaev

Palmeiras contrata atacante campeão mundial pelo sub-20 do Flamengo

Leila cita 'terraFlanistas' e diz: 'Fla tem que baixar um pouquinho a bola'