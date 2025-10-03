Vasco oficializa transferência do potencial construtivo de São Januário

Nesta sexta-feira, o Vasco assinou, juntamente com a Prefeitura do Rio de Janeiro, o documento de transferência do potencial construtivo de São Januário. Assim, o Cruzmaltino poderá, enfim, comercializar o direito de promover obras no local e algumas empresas, inclusive, já assinaram a opção de compra.

"Agradeço ao prefeito Eduardo Paes, ao presidente da Câmara de vereadores, Carlo Caiado, ao Alexandre Isquierdo, todo o trabalho e a dedicação durante esse período para que pudéssemos finalmente ter a assinatura definitiva do potencial construtivo, finalizado hoje", disse Pedrinho, Presidente do Vasco.

"É um marco na história do Vasco. Esperamos, o mais rapidamente possível, dar início às obras e realizar o sonho dos torcedores", concluiu.

A principal interessada em adquirir o potencial construtivo de São Januário é a SOD Capital. A empresa tem exclusividade para exercer a opção de compra até dezembro deste ano.

Reforma de São Januário

O objetivo do Vasco com a comercialização destes direitos é arrecadar fundos para a realização da reforma de seu estádio. A meta é conseguir um negócio próximo aos R$ 500 milhões.

O que é a venda do potencial construtivo?

Ao vender o potencial construtivo de São Januário, o Vasco não se desfaz de partes do terreno, mas, sim, do direito de construir além do permitido pela legislação urbana. Quem adquirir esse direito poderá utilizá-lo em outro terreno, obtendo a possibilidade de ultrapassar os limites de construção estabelecidos pelo município.

Calendário do Vasco