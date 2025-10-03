Mauro Cezar: Vasco é muito freguês do Palmeiras, apanha de todo jeito

O Vasco se tornou "muito freguês" do Palmeiras e parece não se incomodar com isso, afirma Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

Segundo Mauro Cezar, o time de Fernando Diniz, que vinha em bom momento no Brasileirão, teve uma recaída contra a equipe de Abel Ferreira.

O Vasco teve uma recaída monstra, que é a rotina contra o Palmeiras -- é muito freguês do Palmeiras, apanha de tudo quanto é jeito. E como as torcidas são amigas, o Vasco apanha e não liga muito, até curte. Nesse caso, acho que até gostou, eu vi gente falando isso na rede social. É sério isso.

Mauro Cezar Pereira

O comentarista chamou atenção aos erros crassos dos jogadores do Vasco nos dois primeiros gols do Palmeiras, que construiu o placar de 3 a 0 em meia hora de jogo no Allianz Parque.

Houve dois erros nos dois primeiros gols do jogo, erros clamorosos. O primeiro gol, a assistência é do jogador do Vasco, e o segundo gol é um negócio de comédia pastelão do Hugo Moura, que é fraquíssimo. Ele vai chutar com um pé, acerta a bola com outro pé, a bola bate no outro jogador e sobra pro Flaco, que mete o gol. Ali, acabou.

Mauro Cezar Pereira

Com a vitória diante do Vasco e o empate entre Flamengo e Cruzeiro, o Palmeiras reduziu a vantagem para o líder do Brasileiro. Está a três pontos do Rubro-Negro, com um jogo a menos.

O Flamengo tem a melhor campanha em casa e fora. Melhor ataque, melhor defesa e lidera o campeonato. Então, mesmo com alguns resultados que não são os melhores, acho que foi um jogo de dois times fortes, dois times que tem técnico com uma mentalidade parecida. Não é jogo de muitas chances de gol. E mesmo alguns jogadores sem serem brilhantes, conseguiram criar algumas situações.

Mauro Cezar Pereira

O Cruzeiro vem numa mesma toada praticamente desde a terceira rodada do campeonato. Naquela partida do primeiro turno contra o Flamengo, ele estabilizou um time base que continua sendo repetido até hoje e é até um desafio ao calendário brasileiro você repetir praticamente em todos os jogos a mesma formação. É mais ou menos como o Leonardo Jardim faz com o Cruzeiro. É um time muito interessante, um time que não se acovarda e que tem algumas dificuldades quando pega equipes mais fechadas, mas nos principais jogos, contra os principais times, sempre dá jogo.

Arnaldo Ribeiro

Acabou de fazer um empréstimo de R$ 80 milhões pro Vasco. Não vai poder continuar sendo presidente do Palmeiras. É vascaína. Ela é muito previsível. Ela dizia que não queria ser candidata a presidente do Palmeiras enquanto fazia a gambiarra com Mustafá Contursi pra poder ser candidata. Acabou sendo candidata. Tentou mudar o estatuto pra ter um terceiro mandato, não conseguiu e magoou. Agora ela vai preparar o desembarque no Palmeiras e o embarque no Vasco com a Crefisa.

Juca Kfouri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.