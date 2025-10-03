UFC BJJ 3: Musumeci dá show na luta principal; brasileiro defende título dos leves

Na noite da última quinta-feira (2), o Ultimate promoveu a terceira edição do UFC BJJ. Com dois cinturões em disputa no evento sediado no 'Apex', em Las Vegas (EUA), o card consagrou os campeões - que derrotaram seus respectivos adversários e mantiveram a posse dos títulos. O destaque ficou para um dos protagonistas do show. Escalado para a luta principal, Mikey Musumeci deu show de técnica e finalizou Keven Carrasco ainda no primeiro assalto.

E o desfecho do combate que liderou o card veio com a especialidade da casa. Com um ataque que leva seu nome, o 'Mikey Lock', uma espécie de chave de calcanhar adaptada, Musumeci obrigou seu oponente a desistir verbalmente após apertar a finalização (veja abaixo ou clique aqui). Com o triunfo sobre Keven Carrasco, 'Darth Rigatoni', como o americano é conhecido, defendeu o cinturão peso-galo (61 kg) da entidade.

Co-main event 100% brasileiro

E a segunda luta em ordem de importância da noite colocou frente a frente dois faixas pretas brasileiros. E, como era de se esperar, o confronto foi bastante equilibrado e acabou definido na decisão dos juízes. Campeão dos pesos-leves (70 kg), Carlos Henrique foi o atleta mais ativo durante boa parte do duelo.

Em contrapartida, Matheus Gabriel, tricampeão mundial de jiu-jitsu e seu algoz nos tempos de competição de quimono, tentava surpreender com alguns botes nos contragolpes. Fazendo postura, Carlos conseguiu se livrar dos principais ataques do compatriota. Com um ritmo acelerado na área de luta, o campeão sufocou o desafiante e, no fim, teve o braço erguido via decisão unânime dos juízes (veja abaixo ou clique aqui).

