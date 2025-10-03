Tottenham anuncia a renovação do meia Bentancur; veja detalhes

Na manhã desta sexta-feira, o Tottenham anunciou a renovação contratual do meia uruguaio Rodrigo Bentancur. O clube inglês não divulgou a duração do novo vínculo, apenas confirmou que será um "acordo de longa duração".

No Tottenham desde 2022, Bentancur tornou-se uma das peças fundamentais da equipe nos últimos anos. O uruguaio passou pela reestruturação dos Spurs e é um dos símbolos da recente conquista da Liga Europa pela equipe, que marcou o fim de um jejum de mais de 15 anos sem taças.

"Me sinto muito bem e estou muito feliz por continuar minha história com este clube fantástico. Minha família está feliz; tenho amigos e companheiros de equipe incríveis que trabalham duro todos os dias. Eu amo este clube e me sinto realmente bem aqui", disse Bentancur, em entrevista ao site oficial do Tottenham.

We are delighted to announce that Rodrigo Bentancur has signed a new, long-term contract with the Club ?? ? Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 3, 2025

Números de Bentancur

Em seus três anos pelo Tottenham, Bentancur entrou em campo 122 vezes, marcou nove gols e deu oito assistências.

Fase atual do Tottenham

Sob o comando de Thomas Frank, o Tottenham começou bem a temporada de 2025/26. A equipe londrina está na quarta posição do Campeonato Inglês, com 11 pontos ? quatro a menos que o líder Liverpool.

Próximo jogo

O Tottenham volta a campo neste sábado, às 8h30 (de Brasília), quando visita o Leeds United, no Elland Road, pela sétima rodada do Inglês.