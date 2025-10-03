Tottenham anuncia a renovação do meia Bentancur; veja detalhes
Na manhã desta sexta-feira, o Tottenham anunciou a renovação contratual do meia uruguaio Rodrigo Bentancur. O clube inglês não divulgou a duração do novo vínculo, apenas confirmou que será um "acordo de longa duração".
No Tottenham desde 2022, Bentancur tornou-se uma das peças fundamentais da equipe nos últimos anos. O uruguaio passou pela reestruturação dos Spurs e é um dos símbolos da recente conquista da Liga Europa pela equipe, que marcou o fim de um jejum de mais de 15 anos sem taças.
"Me sinto muito bem e estou muito feliz por continuar minha história com este clube fantástico. Minha família está feliz; tenho amigos e companheiros de equipe incríveis que trabalham duro todos os dias. Eu amo este clube e me sinto realmente bem aqui", disse Bentancur, em entrevista ao site oficial do Tottenham.
Números de Bentancur
Em seus três anos pelo Tottenham, Bentancur entrou em campo 122 vezes, marcou nove gols e deu oito assistências.
Fase atual do Tottenham
Sob o comando de Thomas Frank, o Tottenham começou bem a temporada de 2025/26. A equipe londrina está na quarta posição do Campeonato Inglês, com 11 pontos ? quatro a menos que o líder Liverpool.
Próximo jogo
O Tottenham volta a campo neste sábado, às 8h30 (de Brasília), quando visita o Leeds United, no Elland Road, pela sétima rodada do Inglês.