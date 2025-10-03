Topo

Esporte

Tottenham anuncia a renovação do meia Bentancur; veja detalhes

03/10/2025 09h30

Na manhã desta sexta-feira, o Tottenham anunciou a renovação contratual do meia uruguaio Rodrigo Bentancur. O clube inglês não divulgou a duração do novo vínculo, apenas confirmou que será um "acordo de longa duração".

No Tottenham desde 2022, Bentancur tornou-se uma das peças fundamentais da equipe nos últimos anos. O uruguaio passou pela reestruturação dos Spurs e é um dos símbolos da recente conquista da Liga Europa pela equipe, que marcou o fim de um jejum de mais de 15 anos sem taças.

"Me sinto muito bem e estou muito feliz por continuar minha história com este clube fantástico. Minha família está feliz; tenho amigos e companheiros de equipe incríveis que trabalham duro todos os dias. Eu amo este clube e me sinto realmente bem aqui", disse Bentancur, em entrevista ao site oficial do Tottenham.

Números de Bentancur

Em seus três anos pelo Tottenham, Bentancur entrou em campo 122 vezes, marcou nove gols e deu oito assistências.

Fase atual do Tottenham

Sob o comando de Thomas Frank, o Tottenham começou bem a temporada de 2025/26. A equipe londrina está na quarta posição do Campeonato Inglês, com 11 pontos ? quatro a menos que o líder Liverpool.

Próximo jogo

O Tottenham volta a campo neste sábado, às 8h30 (de Brasília), quando visita o Leeds United, no Elland Road, pela sétima rodada do Inglês.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Alonso e Piastri lideram primeiros treinos livres no GP de Singapura de Fórmula 1

Endrick é elogiado por Xabi Alonso e deve ter mais minutos no Real Madrid

Portugal convoca 25 jogadores para Eliminatórias da Copa de 2026

Drugovich explica escolha pela Fórmula E: 'Falta de ter tudo para mim'

Técnico do Liverpool, Arne Slot explica quando espera contar com Alisson

Joia de 16 anos assina primeiro contrato profissional com o Santos

Romário pode ter bens leiloados em R$ 10,8 milhões em ação por dívida

Xabi Alonso pede calma com Endrick, que não joga desde maio

Taylor Swift cita Real Madrid em música de novo álbum: 'Querem um contrato'

Destaque e decepção do Flamengo no empate com o Cruzeiro

UFC BJJ 3: Musumeci dá show na luta principal; brasileiro defende título dos leves