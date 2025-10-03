Técnico do Liverpool, Arne Slot explica quando espera contar com Alisson

Topo

O Liverpool ganhou uma dor de cabeça com a lesão de Alisson. O goleiro brasileiro deixou o campo no segundo tempo da derrota para o Galatasaray pela Liga dos Campeões e foi descartado por Arne Slot para o próximo compromisso dos Reds, neste sábado, contra o Chelsea, pela Premier League.

"Alisson não faz parte do elenco amanhã (sábado). E ele também não vai viajar para o Brasil com a seleção (para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão). Então, está fora de sábado", afirmou o treinador.

Alisson: paciência na recuperação

Slot também deixou claro que não há prazo definido para o retorno do goleiro. "Isso depende de como a recuperação vai evoluir. No sábado ele não joga e não vai atuar pelo Brasil. Eu ficaria surpreso se ele estivesse disponível já no primeiro jogo depois da Data Fifa", explicou. A declaração indica que a ausência pode se estender além da pausa para seleções.

Mais problemas no Liverpool

Além de Alisson, outros jogadores preocupam no Liverpool. O atacante Hugo Ekitike também saiu lesionado contra o Galatasaray e será avaliado nos próximos treinos. Já o italiano Federico Chiesa nem viajou para a Turquia por conta de um problema físico menor, e sua condição também será observada de perto pelo departamento médico.

Apesar dessas dúvidas, a grande ausência confirmada é mesmo a de Alisson, considerado fundamental para a consistência defensiva do Liverpool. "Às vezes a recuperação pode ser mais rápida ou mais lenta, é sempre difícil prever dias e semanas", completou Slot, destacando a imprevisibilidade do processo de reabilitação do goleiro

