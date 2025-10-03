Topo

Taylor Swift cita Real Madrid em música de novo álbum: 'Eles querem um contrato'

03/10/2025 10h25

Taylor Swift lançou seu novo álbum, "The Life of a Showgirl", nesta sexta-feira, 3, o 12º da carreira. Na canção "Wi$h Li$t", a cantora referenciou o Real Madrid em um dos versos. O clube respondeu, de forma bem humorada, à citação por parte da artista.

A música é a oitava do álbum, que conta com 12 composições inéditas da cantora. O Real Madrid é citado ao 1min20s da canção. "Eles querem um contrato com o Real Madrid", escreveu Taylor Swift, em parceria com Max Martin e Shellback. Ela também teve participação na produção da faixa.

Em resposta, na manhã desta sexta-feira, o clube merengue brincou com a situação em suas redes sociais. "Ouvindo agora", escreveu o clube merengue, juntamente com uma foto de Aurélien Tchouaméni ouvindo música com fones de ouvido.

Esta não é a primeira vez que Taylor Swift referencia algo relacionado ao esporte em suas canções. Em 2020, na canção "Gold Rush", do álbum Evermore, a cantora cita o Philadelphia Eagles, da National Football League (NFL). Torcedora da franquia, ela deixou esse amor de lado depois que passou a se relacionar com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, e ir aos jogos da equipe.

Em 2024, Taylor Swift realizou um show no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, durante a turnê "The Eras Tour". Por outro lado, segundo informações da rádio espanhol RAC 1, ela também esteve próxima do maior rival dos merengues, o Barcelona, para estampar a camisa do clube no clássico com o Real, em abril. No entanto, foi o rapper Travis Scott quem acabou ganhando destaque no uniforme.

Nas últimas semanas, o nome de Taylor Swift também esteve especulado para se apresentar no Super Bowl 60, no Levis Stadium, casa do San Francisco 49ers, em Santa Clara, Califórnia. A NFL teria negociado com a cantora, mas chegou a um acordo final com Bad Bunny, cantor mais popular dentre os países da América Latina.

