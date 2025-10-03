Topo

Clássicos, confronto direto e mais: as tabelas de Fla, Palmeiras e Cruzeiro

03/10/2025 10h04

Na briga pelo título, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro terão clássicos estaduais e pelo menos um confronto direto nas rodadas restantes do Brasileirão. E o UOL detalhou todos os confrontos do trio pelo campeonato nacional.

Flamengo

05/10, às 18h30 (de Brasília) - Bahia (fora)
14/10, às 19h30 (de Brasília) - Botafogo (fora)
19/10, às 18h30 (de Brasília) - Palmeiras (casa)
25/10, às 19h30 (de Brasília) - Fortaleza (fora)
01/11, às 21h (de Brasília) - Sport (casa)
05/11, às 21h30 (de Brasília) - São Paulo (fora)
09/11, às 18h30 (de Brasília) - Santos (casa)
19/11 - Fluminense (fora)*
22/11 - Red Bull Bragantino (casa)*
29/11 - Atlético-MG (fora)*
03/12 - Ceará (casa)*
07/12 - Mirassol (fora)*

Ainda sem data: Sport (fora), pela 12ª rodada

Palmeiras

05/10, às 16h (de Brasília) - São Paulo (fora)
11/10, às 19h (de Brasília) - Juventude (casa)
15/10, às 19h (de Brasília) - Red Bull Bragantino (casa)
19/10, às 18h30 (de Brasília) - Flamengo (fora)
26/10, às 20h30 (de Brasília) - Cruzeiro (casa)
02/11, às 20h30 (de Brasília) - Juventude (fora)
06/11, às 21h30 (de Brasília) - Santos (casa)
09/11, às 20h30 (de Brasília) - Mirassol (fora)
19/11 - Atlético-MG (fora)*
22/11 - Fluminense (casa)*
29/11 - Grêmio (fora)*
03/12 - Vitória (casa)*
07/12 - Ceará (fora)*

Ainda sem data: Santos (fora), pela 13ª rodada

Cruzeiro

05/10, às 20h30 (de Brasília) - Sport (casa)
15/10, às 21h30 (de Brasília) - Atlético-MG (fora)
18/10, às 21h (de Brasília) - Fortaleza (casa)
26/10, às 20h30 (de Brasília) - Palmeiras (fora)
01/11, às 16h (de Brasília) - Vitória (casa)
05/11, às 20h (de Brasília) - Grêmio (fora)
09/11, às 16h (de Brasília) - Fluminense (casa)
19/11 - Juventude (fora)*
22/11 - Corinthians (casa)*
29/11 - Ceará (fora)*
03/12 - Botafogo (casa)*
07/12 - Santos (fora)*

*Datas e horários ainda não confirmados pela CBF

O top-6 do Brasileirão

  1. Flamengo - 55 pontos (25 jogos)
  2. Palmeiras - 52 pontos (24 jogos)
  3. Cruzeiro - 51 pontos (26 jogos)
  4. Botafogo - 43 pontos (26 jogos)
  5. Mirassol - 43 pontos (25 jogos)
  6. Bahia - 40 pontos (25 jogos)

