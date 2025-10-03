Sorteio raro e 'preços exorbitantes' afastam brasileiros da Copa-2026

Para a maioria dos torcedores, o sonho de assistir à seleção brasileira em uma Copa do Mundo exige um planejamento financeiro de longo prazo. Contudo, para a edição de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, México e Canadá, nem quem está com os bolsos mais cheios está conseguindo acompanhar a combinação de sorteio com poucos contemplados e preços dinâmicos adotados pela Fifa.

A primeira barreira é a da sorte. Diferentemente de anos anteriores, em que grupos de amigos e torcedores organizados programavam a compra conjunta logo no início das vendas, o pré-cadastro no site de ingressos não é garantia da aquisição antecipada.

A reportagem do UOL conversou com torcedores que, apesar de terem o cadastro, não sabem ainda qual o status da solicitação. As vendas por sorteio começaram no dia 1º de outubro e tem prazo indeterminado para acabar.

Apesar do processo ser bem explicado quando a gente faz a inscrição, em relação aos prazos, acredito que poderia ter também resposta para quem não foi sorteado ou uma atualização no sistema deles dizendo que o sorteio já foi feito e não fomos escolhidos. O sistema segue como antes do sorteio, e eu não recebi nada além do meu e-mail de inscrição

Mayara Munhoz, jornalista brasileira que vive nos EUA

A experiência de Marcelo Cabrera, membro do Movimento Verde Amarelo (MVA) e veterano de grandes eventos esportivos, aponta para o cenário de escassez.

Eu tive muita sorte, porque eu nem acreditei. Eu não conheço mais ninguém que foi sorteado aqui no Brasil, e eu estou em inúmeros grupos. Desses grupos, desde Olimpíadas do Rio-2016 ou de Copa do Mundo, da Rússia-2018, por exemplo, eu não conheço mais ninguém que foi sorteado.

Marcelo Cabrera, membro do MVA

A conquista do direito de compra foi apenas o início de outra maratona. A plataforma de vendas testou a paciência com uma fila de espera instável.

"Comecei a ficar na fila, foi bem rápido a princípio, só que quando fiquei a dois minutos [da compra], voltou para 25 minutos, e aconteceu isso mais duas vezes. De 20 minutos antes do meio-dia, eu fui conseguir entrar depois das 13h30", contou Marcelo.

'Preços exorbitantes'

Ao finalmente acessar o portal, o susto veio com os valores. A Fifa implementou um sistema de preços dinâmicos nas partidas dos EUA e Canadá, que flutuam conforme a demanda. A justificativa é evitar estádios vazios, como os da Copa do Mundo de Clubes, mas, na prática, a estratégia inflacionou os bilhetes mais procurados. As entradas vão de R$ 319 a R$ 33.890, segundo o "The Athletic".

O UOL apurou que, nas próximas fases de vendas, haverá uma cota de ingressos para cada país a preço fixo.

Os preços variavam, sabe? Porque alguns, quando eu entrei, estavam em um valor e depois estavam mais altos na mesma categoria. A final e a abertura também já não tinham as categorias mais baixas. Estava tentando pelo menos a final ou a abertura, mas não consegui porque os preços estão exorbitantes.

Marcelo Cabrera

Marcelo conseguiu garantir um pacote (o "TST Hospitalidade Copa") para seguir os três jogos do Brasil na primeira fase, além de uma semifinal, mas a soma evidencia o peso da nova política de preços. "Juntando a semi e esses três jogos do Brasil, já ficou em quase R$ 6 mil. Então, fica meio inviável você adquirir mais ingressos", ponderou.

Marcelo Cabrera é de Divinolândia, interior de São Paulo, e acompanha a seleção brasileira em grandes eventos esportivos Imagem: Arquivo pessoal

O impacto financeiro é direto e já começa a causar uma mudança de planos entre os amigos de Marcelo. O que antes era uma imersão de semanas no país-sede do Mundial, agora se resume a uma passagem mais curta e pragmática — ou até em desistência.

Conversando com outras pessoas, muita gente está desistindo ou está pensando em ficar menos tempo. Quem ia ficar quase 20 dias no mês, vai ficar 10 dias. Iam assistir às vezes sete, oito jogos, vão assistir um, dois, três no máximo, porque os valores estão muito altos mesmo

Procurada, a Fifa reforçou que não tem fins lucrativos e que toda receita gerada pelo Mundial é reinvestida no desenvolvimento do futebol.