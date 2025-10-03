Sem Arias e com 3 atletas que atuam no Brasil, Colômbia anuncia convocação para amistosos de outubro
A seleção colombiana divulgou na manhã desta sexta-feira sua convocação para os amistosos dos dias 11 e 14 de outubro, contra México e Canadá, respectivamente. A lista de jogadores que vão aos Estados Unidos tem três atletas que atuam no Brasil, e não conta com Jhon Arias, ex-Fluminense e atualmente no Wolves, da Inglaterra.
Destaques do futebol brasileiro
Dos três jogadores que atuam no futebol brasileiro e foram convocados, dois pertencem ao Internacional: Johan Carbonero e Rafael Santos Borré. Enquanto o ponta esquerda faz sua estreia na seleção colombiana principal, o centroavante volta à lista da Colômbia após sete meses.
O outro atleta é o ponta direita Kevin Serna, do Fluminense. O jogador de 27 anos chegou ao clube em 2024 e também faz sua estreia pela seleção colombiana.
Desfalques nos clubes brasileiros
A dupla Carbonero e Borré deve perder apenas uma partida pelo Internacional. Na próxima quarta-feira, o Colorado visita o Mirassol pela 28ª rodada do Brasileirão. Como os dois jogadores terão acabado de voltar ao Brasil, o técnico Ramón Díaz deve os preservar.
Serna deve perder duas partidas pelo Fluminense. Titular com Zubeldía, o atleta ficará indisponível no duelo com o Mirassol, em jogo atrasado pela 13ª rodada do Brasileirão. Ele será dúvida para o jogo contra o Juventude, no dia 16, pois terá acabado de voltar ao Brasil.
Sem Arias na lista
A maior ausência na lista de Néstor Lorenzo é do meia Jhon Arias, ex-Fluminense. No Wolves desde agosto, o atleta não se firmou no futebol inglês e oscila. Assim, o comandante da Colômbia optou por não chamar o jogador.
Nomes conhecidos do futebol brasileiro
Três atletas que atuaram no futebol paulista também foram convocados: James Rodríguez (ex-São Paulo), Richard Ríos e Yerry Mina (ambos ex-Palmeiras). Os três são peças importantes na seleção colombiana.
Veja a lista completa
- Goleiros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul)
- Defensores: Álvaro Angulo (C.F. Pumas), Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Johan Mojica (R.C.D Mallorca), Yerry Mina (Cagliari Calcio), Yerson Mosquera (Wolverhampton)
- Meio-campistas: Jefferson Lerma (Crystal Palace), James Rodríguez (Club León), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Camilo Portilla (C.A. Talleres), Juan Fernando Quintero (River Plate), Kevin Castaño (River Plate), Richard Ríos (Benfica)
- Atacantes: Johan Carbonero (Internacional), Juan Camilo Hernández (Real Betis), Kevin Serna (Fluminense), Luis Díaz (Bayern Munich), Luis Suárez (Sporting), Rafael Santos Borré (Internacional), Yáser Asprilla (Girona).
Amistosos da Colômbia
- Colômbia x México
Data e hora: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 22 horas (de Brasília)
Local: AT&T Stadium, no Texas (EUA)
- Colômbia x Canadá
Data e hora: 14 de outubro de 2025 (terça-feira), às 21 horas (de Brasília)
Local: Red Bull Arena, em Nova Jérsei (EUA).