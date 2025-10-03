Sem Arias e com 3 atletas que atuam no Brasil, Colômbia anuncia convocação para amistosos de outubro

A seleção colombiana divulgou na manhã desta sexta-feira sua convocação para os amistosos dos dias 11 e 14 de outubro, contra México e Canadá, respectivamente. A lista de jogadores que vão aos Estados Unidos tem três atletas que atuam no Brasil, e não conta com Jhon Arias, ex-Fluminense e atualmente no Wolves, da Inglaterra.

? ¡???? ?? ????? ?? ?????! ?? Ellos son los ?????????? por ??????? ??????? para los ????????? ? ?? y ?? para esta ????? ???? de ??????? ? https://t.co/0T1MIsDfUG#LaSeleNosUne ?? pic.twitter.com/XUqrNAlKnF ? Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 3, 2025

Destaques do futebol brasileiro

Dos três jogadores que atuam no futebol brasileiro e foram convocados, dois pertencem ao Internacional: Johan Carbonero e Rafael Santos Borré. Enquanto o ponta esquerda faz sua estreia na seleção colombiana principal, o centroavante volta à lista da Colômbia após sete meses.

O outro atleta é o ponta direita Kevin Serna, do Fluminense. O jogador de 27 anos chegou ao clube em 2024 e também faz sua estreia pela seleção colombiana.

Desfalques nos clubes brasileiros

A dupla Carbonero e Borré deve perder apenas uma partida pelo Internacional. Na próxima quarta-feira, o Colorado visita o Mirassol pela 28ª rodada do Brasileirão. Como os dois jogadores terão acabado de voltar ao Brasil, o técnico Ramón Díaz deve os preservar.

Serna deve perder duas partidas pelo Fluminense. Titular com Zubeldía, o atleta ficará indisponível no duelo com o Mirassol, em jogo atrasado pela 13ª rodada do Brasileirão. Ele será dúvida para o jogo contra o Juventude, no dia 16, pois terá acabado de voltar ao Brasil.

? Pégate a #AllSelección que llega con todos los detalles de lo que pasa con nuestras Selecciones Colombia. ?????#LaSeleNosUne??

https://t.co/JYydPkyCDR ? Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 2, 2025

Sem Arias na lista

A maior ausência na lista de Néstor Lorenzo é do meia Jhon Arias, ex-Fluminense. No Wolves desde agosto, o atleta não se firmou no futebol inglês e oscila. Assim, o comandante da Colômbia optou por não chamar o jogador.

Nomes conhecidos do futebol brasileiro

Três atletas que atuaram no futebol paulista também foram convocados: James Rodríguez (ex-São Paulo), Richard Ríos e Yerry Mina (ambos ex-Palmeiras). Os três são peças importantes na seleção colombiana.

?"Noruega se plantó bien, hemos realizado grandes partidos, estamos tranquilos, tenemos un gran equipo y debemos seguir mejorando" Jordan Barrera, jugador ??????? ???????ó? ???????? ??? 20.?????#LaSeleNosUne?? pic.twitter.com/6vVmQO2aIa ? Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 2, 2025

Veja a lista completa

Goleiros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul) Defensores: Álvaro Angulo (C.F. Pumas), Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Johan Mojica (R.C.D Mallorca), Yerry Mina (Cagliari Calcio), Yerson Mosquera (Wolverhampton)

Álvaro Angulo (C.F. Pumas), Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Johan Mojica (R.C.D Mallorca), Yerry Mina (Cagliari Calcio), Yerson Mosquera (Wolverhampton) Meio-campistas: Jefferson Lerma (Crystal Palace), James Rodríguez (Club León), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Camilo Portilla (C.A. Talleres), Juan Fernando Quintero (River Plate), Kevin Castaño (River Plate), Richard Ríos (Benfica)

Jefferson Lerma (Crystal Palace), James Rodríguez (Club León), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Camilo Portilla (C.A. Talleres), Juan Fernando Quintero (River Plate), Kevin Castaño (River Plate), Richard Ríos (Benfica) Atacantes: Johan Carbonero (Internacional), Juan Camilo Hernández (Real Betis), Kevin Serna (Fluminense), Luis Díaz (Bayern Munich), Luis Suárez (Sporting), Rafael Santos Borré (Internacional), Yáser Asprilla (Girona).

Amistosos da Colômbia