Saudade do ex? Colunistas criticam homenagem de Gabigol ao Flamengo

O uso de uma chuteira homenageando Flamengo e Cruzeiro em duelo entre as equipes pelo Brasileirão foi um erro de Gabigol, avaliaram Alicia Klein e Rodrigo Mattos, no Fim de Papo.

A partida terminou empatada sem gols. Gabigol começou no banco de reservas e entrou no decorrer do jogo, recebendo muitas vaias no Maracanã. Nas redes sociais, a atitude dele foi criticada por torcedores do Cruzeiro.

Alicia: Gabigol precisou provar que estava jogando pelo Cruzeiro

O Gabigol ao entrar precisou provar para a torcida do Cruzeiro que ele estava jogando pelo Cruzeiro. Então ele dá aquele chutão para fora completamente imbecil toma um cartão amarelo de graça é completamente desnecessário.

Faz uma cena também uma hora que ele sofre uma falta ele fica tentando provar que ele está de fato do lado do Cruzeiro. Acho que um pouco por causa disso.

Alicia Klein

Mattos: Desrespeito com o Cruzeiro

Não consigo ver nenhum sentido nisso aí. Acabou a carreira, ele fala que gostou de jogar no Flamengo, está tudo bem e tal. Acho até meio desrespeitoso com o Cruzeiro. Jogo competitivo e ele fazendo esse tipo de coisa.

Parabéns, Gabriel: jogou pouco [tempo], não jogou nada, foi vaiado por uma torcida e irritou a outra. Levou, completou a loto do que não era pra fazer de certo na noite.

Rodrigo Mattos

