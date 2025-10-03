São Paulo x San Lorenzo: saiba onde assistir ao duelo pela Libertadores feminina

O São Paulo enfrenta o San Lorenzo, da Argentina, nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina, pela primeira rodada do Grupo C da Copa Libertadores feminina.

Onde assistir?

A partida será televisionada pela Cazé TV, SporTV, Goat, NSports, PlutoTV e Xsports, mas você também acompanha toda a repercussão de São Paulo x San Lorenzo aqui no gazetaesportiva.com.

Formato de disputa

Na primeira fase, as 16 equipes foram divididas em quatro grupos. Os adversários de cada chave se enfrentam em jogo único e os dois melhores colocados avançam às quartas de final.

A fase eliminatória também será disputada em um único confronto. Diferentemente da Libertadores masculina, na edição feminina as equipes que perderam na semifinal disputam o terceiro lugar.