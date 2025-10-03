Topo

Esporte

São Paulo x San Lorenzo: saiba onde assistir ao duelo pela Libertadores feminina

03/10/2025 08h00

O São Paulo enfrenta o San Lorenzo, da Argentina, nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina, pela primeira rodada do Grupo C da Copa Libertadores feminina.

Onde assistir?

A partida será televisionada pela Cazé TV, SporTV, Goat, NSports, PlutoTV e Xsports, mas você também acompanha toda a repercussão de São Paulo x San Lorenzo aqui no gazetaesportiva.com.

Formato de disputa

Na primeira fase, as 16 equipes foram divididas em quatro grupos. Os adversários de cada chave se enfrentam em jogo único e os dois melhores colocados avançam às quartas de final.

A fase eliminatória também será disputada em um único confronto. Diferentemente da Libertadores masculina, na edição feminina as equipes que perderam na semifinal disputam o terceiro lugar.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Brasileirão 2025: Flamengo e Palmeiras empatam em pontos perdidos e esquentam briga

Alexandre de Moraes critica árbitro de Inter x Corinthians em sessão no STF: 'Fomos roubados'

Jardim valoriza empate do Cruzeiro, mas pondera: "Só vale se fizermos três pontos contra o Sport"

Goleiro Alisson deve desfalcar Liverpool até depois da data Fifa, diz técnico

Flamengo vê Palmeiras encostar no topo, mas aumenta ainda mais chances de título; veja números

São Paulo x San Lorenzo: saiba onde assistir ao duelo pela Libertadores feminina

Campanha do XV de Piracicaba na Copa Paulista; veja raio-x até a final

Copa Paulista: relembre a campanha do Primavera até a final

Beneil Dariush e Benoit St-Denis se enfrentam no UFC 322, em novembro

Coritiba tenta manter liderança em dia de briga contra o rebaixamento na Série B

Lautaro Díaz surpreende e engata bom início no Santos