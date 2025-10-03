Topo

São Paulo domina e vence seu 1º jogo na história da Libertadores Feminina

Millene abriu o placar para as Soberanas, e Camilinha completou 2 a 0 sobre San Lorenzo Imagem: Reprodução/Instagram libertadoresfem
do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/10/2025 21h53

O São Paulo fez sua primeira aparição na história da Libertadores Feminina com vitória maiúscula. A equipe de Thiago Vianna venceu o San Lorenzo por 2 a 0 na Argentina, com direito a golaços de Millene e Camilinha além de duas bolas na trave, e estreou com o pé direito no Grupo C do torneio continental.

O resultado fez as Soberanas somarem seus 3 primeiros pontos no torneio. No outro jogo do chave, o Colo-Colo não teve dificuldade para vencer o Olimpia — as chilenas superaram as paraguaias por 2 a 0 em duelo nesta tarde.

Como foi o jogo

A partida começou com muitas faltas e poucas chances de gol. Millene, pelo lado paulista, e Zacmon, meia das argentinas, foram as únicas que de fato geraram algum perigo ofensivo.

O São Paulo melhorou depois dos 20 minutos e assustou com Aline Milene, que recebeu de Duda Serrana e carimbou o travessão da meta defendida por Solana Pereyra.

A blitz deu resultado, e as Soberanas balançaram as redes pouco antes do intervalo: Millene se infiltrou na área durante cobrança de falta rápida de Bruna Calderan, dominou a bola no peito e, com extrema categoria, marcou o primeiro gol da história do clube na Libertadores Feminina. O lance chegou a ser checado pelo VAR por mais de três minutos, mas acabou validado: 1 a 0.

O placar foi ampliado pelo São Paulo no início do 2º tempo em novo golaço. Pouco depois de Isa Guimarães ficar na trave, Camilinha recebeu ainda fora da área, arrumou espaço e bateu ao gol de Solana Pereyra, que não conseguiu evitar o gol da camisa 10: 2 a 0.

A equipe de Thiago Vianna até teve oportunidade para ampliar o marcador, mas não conseguiu. Além da falta de pontaria, as brasileiras foram travadas pelas zagueiras rivais até o apito final.

