Topo

Esporte

São Paulo quebra tabu de quase cinco anos ao vencer Fortaleza

03/10/2025 05h00

O São Paulo quebrou um tabu de quase cinco anos ao vencer o Fortaleza nesta quinta-feira, por 2 a 0, na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vez que o Tricolor havia superado o Fortaleza foi em novembro de 2020, quando bateu o rival por 3 a 2 pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Até a partida desta quinta-feira, as duas equipes se enfrentaram outras 11 vezes, com seis vitórias do Fortaleza e cinco empates.

A vitória desta quinta-feira foi marcada pelo jogo de superação do São Paulo, que atuou com um homem a menos em campo desde os 20 minutos do primeiro tempo após Rigoni ser expulso por dura entrada em Deyverson.

O resultado conquistado pelo São Paulo também deu fim a uma sequência de quatro derrotas, duas delas que culminaram na eliminação para a LDU nas quartas de final da Copa Libertadores.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Palmeiras, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

