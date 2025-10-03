São Paulo: Lucas e Alan Franco devem pegar o Palmeiras; veja provável time

Lucas e Alan Franco devem retornar à lista de relacionados do São Paulo para o Choque-Rei deste domingo, no Morumbis.

Retornos

A dupla ficou de fora da delegação que viajou ao Ceará e bateu o Fortaleza por 2 a 0, nesta quinta-feira. Segundo o UOL apurou, ambos foram 'poupados' para reunirem condições para o embate contra o Palmeiras.

Alan Franco, ademais, sentiu um incômodo na coxa, após a derrota para o Ceará, na segunda-feira. Não há nenhuma contusão detectada, porém, e o argentino trabalha para reunir condições no domingo.

Franco foi apenas um da série de defensores do Tricolor ausentes no Castelão, que ainda incluía Arboleda, suspenso, além de Nahuel Ferraresi e Rafael Tolói, que também apresentam problemas musculares.

Correndo contra o tempo

Dos dois últimos, a única certeza até aqui é a ausência de Rafael Tolói. O zagueiro foi diagnosticado, como o UOL mostrou, com uma lesão muscular de grau 2 no posterior da coxa e corre para ter condições de enfrentar o Grêmio, na próxima semana.

No meio, Oscar deve aparecer mais uma vez no banco. O camisa 8 não deve ter condições de iniciar jogando, mas Marcos Antônio, que não tem lesão muscular detectada, pode aparecer como opção para os 11 iniciais, se apresentar melhora no incômodo sentido antes da eliminação para a LDU.

Nova chance?

No ataque, Tapia foi o homem do jogo em Fortaleza e pode ganhar chance. Lucas, enquanto isso, tem normalmente entrado no segundo tempo seguindo um processo de recuperação pós-artroscopia no joelho. Ele deve mais uma vez começar no banco.

Assim, um possível São Paulo para domingo teria: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Pablo Maia (Marcos Antônio), Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e Tapia.

A bola rola para o clássico no domingo às 16h (de Brasília), no Morumbis, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o sétimo colocado, com 38 pontos e a apenas dois do G-6.