Topo

Esporte

São Paulo: Lucas e Alan Franco devem pegar o Palmeiras; veja provável time

Lucas comemora durante São Paulo x Atlético Nacional, duelo da Libertadores - Marcello Zambrana/AGIF
Lucas comemora durante São Paulo x Atlético Nacional, duelo da Libertadores Imagem: Marcello Zambrana/AGIF
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

03/10/2025 19h11

Lucas e Alan Franco devem retornar à lista de relacionados do São Paulo para o Choque-Rei deste domingo, no Morumbis.

Retornos

A dupla ficou de fora da delegação que viajou ao Ceará e bateu o Fortaleza por 2 a 0, nesta quinta-feira. Segundo o UOL apurou, ambos foram 'poupados' para reunirem condições para o embate contra o Palmeiras.

Alan Franco, ademais, sentiu um incômodo na coxa, após a derrota para o Ceará, na segunda-feira. Não há nenhuma contusão detectada, porém, e o argentino trabalha para reunir condições no domingo.

Franco foi apenas um da série de defensores do Tricolor ausentes no Castelão, que ainda incluía Arboleda, suspenso, além de Nahuel Ferraresi e Rafael Tolói, que também apresentam problemas musculares.

Correndo contra o tempo

Dos dois últimos, a única certeza até aqui é a ausência de Rafael Tolói. O zagueiro foi diagnosticado, como o UOL mostrou, com uma lesão muscular de grau 2 no posterior da coxa e corre para ter condições de enfrentar o Grêmio, na próxima semana.

No meio, Oscar deve aparecer mais uma vez no banco. O camisa 8 não deve ter condições de iniciar jogando, mas Marcos Antônio, que não tem lesão muscular detectada, pode aparecer como opção para os 11 iniciais, se apresentar melhora no incômodo sentido antes da eliminação para a LDU.

Nova chance?

No ataque, Tapia foi o homem do jogo em Fortaleza e pode ganhar chance. Lucas, enquanto isso, tem normalmente entrado no segundo tempo seguindo um processo de recuperação pós-artroscopia no joelho. Ele deve mais uma vez começar no banco.

Assim, um possível São Paulo para domingo teria: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Pablo Maia (Marcos Antônio), Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e Tapia.

A bola rola para o clássico no domingo às 16h (de Brasília), no Morumbis, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o sétimo colocado, com 38 pontos e a apenas dois do G-6.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Yamal é cortado da seleção espanhola após confirmação de lesão

Conselho rejeita pedido de impugnação de Wanderlei após luta com Popó

Ferroviária x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Arsenal x West Ham: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Chapecoense x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Internazionale x Cremonese: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Italiano

Real Madrid x Villarreal pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Bragantino x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Chelsea x Liverpool pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações