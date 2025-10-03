São Paulo bate San Lorenzo pela estreia da Libertadores feminina

Topo

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores, São Paulo recebeu o San Lorenzo no Estádio Florencio Sol e venceu por 2 a 0. Milene Fernandes e Camilinha balançaram as redes para a equipe paulista.

E agora?

Com o triunfo, o São Paulo chegou aos três pontos e assumiu a primeira colocação do Grupo C, à frente do vice-líder Colo-Colo por critérios de desempate. Do outro lado, o San Lorenzo permaneceu sem somar, na terceira posição da chave.

? Resumo do jogo

São Paulo 2 X 0 San Lorenzo

? Competição: Libertadores

?? Local: Estádio Florencio Sol

? Data: 3 de outubro de 2025 (sexta-feira)

? Horário: 20h (de Brasília)

Gols

? Milene Fernandes, aos 39? do 1ºT (São Paulo)

? Camilinha, aos 13? do 2ºT (São Paulo)

Como foi o jogo

O São Paulo inaugurou o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, quando Milene Fernandes recebeu na área e arrematou firme para marcar.

Aos 13 minutos da etapa complementar, o São Paulo ampliou com Camilinha, que arriscou chute da entrada da área, sem chances para a goleira Pereyra.

Próximos jogos

São Paulo

São Paulo x Colo-Colo (2ª rodada da Libertadores)

Data e horário: 06/10 (sábado), às 20h

San Lorenzo

San Lorenzo x Olímpia (2ª rodada da Libertadores)

Data e horário: 06/10 (sábado), às 16h

