São Paulo bate San Lorenzo pela estreia da Libertadores feminina
Nesta sexta-feira, em confronto válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores, São Paulo recebeu o San Lorenzo no Estádio Florencio Sol e venceu por 2 a 0. Milene Fernandes e Camilinha balançaram as redes para a equipe paulista.
E agora?
Com o triunfo, o São Paulo chegou aos três pontos e assumiu a primeira colocação do Grupo C, à frente do vice-líder Colo-Colo por critérios de desempate. Do outro lado, o San Lorenzo permaneceu sem somar, na terceira posição da chave.
? Resumo do jogo
São Paulo 2 X 0 San Lorenzo
? Competição: Libertadores
?? Local: Estádio Florencio Sol
? Data: 3 de outubro de 2025 (sexta-feira)
? Horário: 20h (de Brasília)
Gols
? Milene Fernandes, aos 39? do 1ºT (São Paulo)
? Camilinha, aos 13? do 2ºT (São Paulo)
Como foi o jogo
O São Paulo inaugurou o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, quando Milene Fernandes recebeu na área e arrematou firme para marcar.
Aos 13 minutos da etapa complementar, o São Paulo ampliou com Camilinha, que arriscou chute da entrada da área, sem chances para a goleira Pereyra.
Próximos jogos
São Paulo
São Paulo x Colo-Colo (2ª rodada da Libertadores)
Data e horário: 06/10 (sábado), às 20h
San Lorenzo
San Lorenzo x Olímpia (2ª rodada da Libertadores)
Data e horário: 06/10 (sábado), às 16h