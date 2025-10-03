Santos x EC São Bernardo pelo Paulista sub-20 terá entrada gratuita na Vila Belmiro

O Santos enfrenta o EC São Bernardo, neste sábado, às 15 horas (de Brasília), pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20. A entrada será gratuita na Vila Belmiro.

Os portões serão abertos a partir de 14 horas. Os torcedores santistas entrarão pelos portões 1 e 2. Já os fãs da equipe do ABC devem acessar o estádio pelo portão 19.

Menores de 18 anos só poderão ingressar no estádio acompanhados de pais ou responsáveis.

Amanhã é dia de #MeninosDaVila com ENTRADA GRATUITA! ???? Pela partida de ida das quartas de final do #PaulistãoSub20, o Peixão recebe o EC São Bernardo, às 15h no Alçapão! A partida terá transmissão ao vivo no canal Ulisses TV, no YouTube. ? pic.twitter.com/tP2wP5iWvr ? Santos FC (@SantosFC) October 3, 2025

Como chegam Santos e EC São Bernardo?

Na última fase, o Santos eliminou o Corinthians. Os Meninos da Vila seguraram um empate de 0 a 0 na ida e venceram por 3 a 1 na volta, na Vila Belmiro.

Já o EC São Bernardo despachou o Suzano com o placar agregado de 3 a 2.