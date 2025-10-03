Santos x EC São Bernardo pelo Paulista sub-20 terá entrada gratuita na Vila Belmiro
O Santos enfrenta o EC São Bernardo, neste sábado, às 15 horas (de Brasília), pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20. A entrada será gratuita na Vila Belmiro.
Os portões serão abertos a partir de 14 horas. Os torcedores santistas entrarão pelos portões 1 e 2. Já os fãs da equipe do ABC devem acessar o estádio pelo portão 19.
Menores de 18 anos só poderão ingressar no estádio acompanhados de pais ou responsáveis.
Como chegam Santos e EC São Bernardo?
Na última fase, o Santos eliminou o Corinthians. Os Meninos da Vila seguraram um empate de 0 a 0 na ida e venceram por 3 a 1 na volta, na Vila Belmiro.
Já o EC São Bernardo despachou o Suzano com o placar agregado de 3 a 2.