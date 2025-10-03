Santos mostra poder de reação com Vojvoda e alcança maior série invicta da temporada

O Santos tem mostrado poder de reação neste início de trabalho de Juan Pablo Vojvoda à frente da equipe. Na última quarta-feira, por exemplo, o Peixe buscou o empate em 1 a 1 contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano saiu atrás em três dos últimos cinco jogos, mas não se entregou. O elenco santista saiu perdendo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 23ª rodada, mas conseguiu arrancar um empate na reta final da partida graças a um gol de pênalti de Tiquinho Soares.

Já contra o Red Bull Bragantino, o Santos chegou até a virar o jogo com gols de Lautaro Díaz e Barreal, mas acabou sofrendo o empate por volta dos 30 minutos da etapa final. E na última quarta-feira, o Peixe arrancou um empate em 1 a 1 contra o Grêmio.

O cenário ideal, claro, nunca é precisar correr atrás do placar. O Santos, porém, ainda precisa encontrar um equilíbrio maior entre os sistemas ofensivo e defensivo. O ataque tem empilhado chances, mas pecado na eficácia. Já na defesa, ainda sofre com falhas individuais.

No empate contra o Grêmio, por exemplo, o Santos acumulou 24 finalizações e criou cinco grandes oportunidades, mas fez apenas um gol. Do outro lado, o Tricolor gaúcho somou quatro finalizações e apenas uma grande chance, só que soube aproveitar os espaços na defesa santista para marcar. Os números são do Sofascore.

Foi nesta data, em 1974, que Pelé se ajoelhou, de braços abertos, no centro do gramado sagrado do Estádio Urbano Caldeira, e encerrou a sua insuperável trajetória no Santos Futebol Clube. Foi a última partida oficial do Rei com o #MantoSagrado, depois de 18 anos defendendo o... pic.twitter.com/mCIlY3FPDT ? Santos FC (@SantosFC) October 2, 2025

Maior série invicta da temporada

Apesar do empate não ter sido o resultado ideal, o Santos alcançou sua maior série invicta da temporada em meio ao início de trabalho de Vojvoda. O Alvinegro Praiano detém uma invencibilidade de cinco jogos, com quatro empates e uma vitória.

No período, o Santos venceu o clássico contra o São Paulo por 1 a 0 na Vila Belmiro, e empatou com Fluminense (0 a 0 na Vila), Atlético-MG (1 a 1 fora de casa), Red Bull Bragantino (2 a 2 em Bragança Paulista) e Grêmio (1 a 1 em casa). Todos os jogos foram válidos pela Série A.

O Santos, assim, somou 46,6% de aproveitamento, anotou cinco gols e sofreu quatro neste recorte. O que tem chamado a atenção, sobretudo, é o alto número de finalizações do Peixe. Se somados os cinco jogos, o time santista totalizou 82 finalizações, de acordo com dados do Sofascore.

Até o momento, a maior sequência invicta do Santos havia sido entre fevereiro e março deste ano. Na ocasião, o Alvinegro Praiano ganhou quatro jogos consecutivos no Campeonato Paulista, vencendo Água Santa (3 a 1), Noroeste (3 a 0), Inter de Limeira (3 a 0) e Red Bull Bragantino (2 a 0).

Apesar da invencibilidade, o Santos precisa voltar a vencer no Brasileirão para aumentar a distância da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Peixe acontece contra o Ceará, fora de casa, neste domingo.

Situação do Santos no Brasileiro

Com o empate contra o Grêmio, o Santos segue beirando a zona do rebaixamento. A equipe de Juan Pablo Vojvoda está na 16ª colocação, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre o Z4. A diferença diminuiu com o triunfo do da equipe baiana sobre o Ceará, por 1 a 0, na última quinta-feira.

Santos: 16º colocado, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 11 derrotas)

Próximos jogos do Santos

Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(27ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)