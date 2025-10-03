Sandhagen minimiza preocupação com o wrestling de Merab Dvalishvili no UFC 320

Sete anos após sua estreia na companhia e 15 lutas disputadas depois, Cory Sandhagen finalmente vai disputar o cinturão linear peso-galo (61 kg) do UFC. Neste sábado (4), no 'co-main event' da edição 320, em Las Vegas (EUA), o americano tentará destronar o campeão Merab Dvalishvili, que ficou conhecido por dominar seus oponentes com um jogo sufocante de wrestling - nada que pareça abalar a confiança do desafiante.

Em conversa com a imprensa durante o 'media day', Sandhagen, inclusive, minimizou sua preocupação com o wrestling de Merab. Isso porque, na visão do americano, ele já teria enfrentado um adversário melhor do que o campeão georgiano nesta área e provado que pode lidar com lutadores especialistas na luta agarrada e com estilo sufocante: o russo Umar Nurmagomedov.

"Sinto que Umar é tão bom ou até melhor que Merab no wrestling ofensivo. Então, eu entro nessa luta sem ter quaisquer dúvidas se eu me equiparo no wrestling. Umar era definitivamente um dos melhores wrestlers que eu poderia encarar, e foi na época em que os caras do Daguestão eram muito assustadores, essa narrativa, e isso me f***. Agora, eu entro nessa (luta) com evidências reais que eu posso fazer wrestling com os melhores", afirmou 'Sandman'.

Más recordações?

Apesar de usar o confronto contra Umar Nurmagomedov, realizado em agosto do ano passado, no UFC Abu Dhabi, como exemplo de sua capacidade para lidar dentro do octógono com rivais que usam o wrestling em cadeia, Cory Sandhagen não guarda as melhores recordações deste combate. Apesar de, em partes, ter se defendido bem durante os cinco rounds disputados, o americano acabou derrotado pelo wrestler russo - primo do ex-campeão peso-leve (70 kg) Khabib Nurmagomedov - na decisão unânime dos juízes.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok