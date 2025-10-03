Topo

Romário pode ter bens leiloados em R$ 10,8 milhões em ação por dívida

03/10/2025 10h40

O ex-jogador Romário pode ver ir a leilão uma mansão, uma lancha e três carros de luxo. A movimentação foi autorizada pela Justiça do Rio de Janeiro em ação que tem como objetivo quitar uma dívida que é alvo de disputa há mais de 20 anos. A defesa do hoje senador (PL-RJ) apresentou recurso.

Os leilões dos cinco bens estão marcados para acontecer no próximo dia 23, com lances iniciais que, somados, chegam a R$ 10,8 milhões. A informação é do jornal "O Globo".

A ação foi movida por uma empresa que prestava serviços à boate "Café do Gol", que tinha Romário como um dos sócios, por quebra de contrato. A cobrança começou em 2001, quando a casa noturna, localizada na Barra da Tijuca, encerrou as atividades.

Parte desses patrimônios já foi a leilão em 2021, mas, à época, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu o procedimento. Os bens, embora não estejam em nome de Romário, foram usados de forma recorrente por ele nos últimos anos.

Em estimativa mais recente apresentada pelos advogados da empresa à 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, a dívida do ex-jogador estava na casa de R$ 24,3 milhões.

Em nota, a defesa de Romário apontou que "ainda aguarda a apreciação de recurso" e que "o senador mantém plena confiança no trabalho de sua equipe jurídica e acredita que os fundamentos apresentados serão suficientes para afastar qualquer possibilidade de leilão".

Os bens

A mansão é localizada em um condomínio na Barra da Tijuca, e tem 896 m² de área edificada, em um terreno de 1,5 mil m². O local tem piscina e campo de futebol.

Segundo "O Globo", o imóvel foi avaliado em R$ 9 milhões para a primeira chamada do leilão e, caso não haja comprador, haverá uma segunda chamada, com lance inicial pela metade do valor.

Ainda de acordo com a publicação, a lancha "All Mare" tem 15,5 metros de comprimento, foi construída com fibra de vidro e conta com dois motores de 435 cavalos cada um. O lance inicial é de R$ 1,1 milhão.

O Porsche, modelo Macan Turbo 2015, foi avaliado em R$ 267,8 mil. Já o Audi RS6 Avanti 4.0 TFSI, de 2015, em R$ 391,5 mil. O Peugeot 2008 Allure AT, modelo de 2017, está avaliado em R$ 53 mil.

Nota da defesa de Romário

"A defesa do senador Romário (PL-RJ) esclarece que a recente decisão do TJRJ, no processo movido pela empresa Koncretize, ainda aguarda apreciação de recurso. O senador mantém plena confiança no trabalho de sua equipe jurídica e acredita que os fundamentos apresentados serão suficientes para afastar qualquer possibilidade de leilão.

Cabe destacar que o processo em questão foi iniciado há mais de 20 anos, marcado por cobranças absolutamente desproporcionais e exorbitantes. A defesa de Romário seguirá atuando para que prevaleçam a razoabilidade e a justiça, confiando na reversão desse cenário".

