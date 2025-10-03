Robinho Jr. corresponde em nova chance e busca mais minutos no Santos

O Santos tem uma joia em mãos. Na última quarta-feira, o Peixe buscou o empate em 1 a 1 contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pela 26ª Campeonato Brasileiro. O resultado passou muito pela entrada de um jovem muito admirado pela torcida: Robinho Júnior.

Robinho Jr. foi acionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda por volta dos 33 minutos do segundo tempo e substituiu Rollheiser. O garoto de 17 anos entrou em campo com o Santos atrás no placar e foi o principal responsável por 'incendiar' a partida, conferindo um novo ânimo à equipe na busca pelo empate.

O camisa 7 ainda teve participação indireta no gol de empate do Peixe. Ele cobrou escanteio pela esquerda e Zé Rafael conseguiu o domínio, carimbando o travessão. No rebote, Lautaro Díaz cabeceou para a meta vazia e decretou o resultado em 1 a 1.

Antes e depois do lance do gol, Robinho Jr. participou ativamente do jogo ofensivo do Santos. De acordo com números do Sofascore, o jovem somou 16 ações com a bola em apenas 12 minutos jogados, acertou 100% dos passes que tentou (7/7) e registrou dois passes decisivos.

Além disso, o atacante também completou dois de cinco cruzamentos, teve uma finalização bloqueada, concluiu um drible e ganhou todos os duelos disputados pelo chão (2/2). Ainda sobrou tempo para Robinho Jr. conseguir um desarme.

Robinho Jr. em ação pelo Santos contra o Grêmio

Concorrência é forte

Robinho Jr. fez sua estreia na equipe profissional do Santos contra o Flamengo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda sob o comando do técnico Cléber Xavier. O garoto deixou boas impressões e foi bastante elogiado pela torcida, que pediu por mais minutos ao garoto.

De lá para cá, Robinho Jr. ganhou oportunidades em outras quatro partidas, mas acumulou baixa minutagem contra Internacional, Mirassol, Atlético-MG e Grêmio. O duelo contra o Tricolor gaúcho, inclusive, foi apenas o segundo do garoto com Juan Pablo Vojvoda no comando.

Vojvoda, inclusive, reforçou o apreço pela base e se disse contente com os jovens que têm à disposição no clube. "O Santos sempre teve esse potencial. Estou feliz com esses jovens e tenho minha obrigação de ajudar eles", afirmou o treinador em coletiva na quarta-feira.

Apesar do potencial mostrado, Robinho Jr. enfrenta forte concorrência no ataque do Santos. Barreal costuma jogar pelo lado direito na atual formação do Santos, enquanto Rollheiser também pode exercer a função. O paraguaio Caballero, contratado nesta temporada, também atua por este lado.

Robinho Jr. soma, ao todo, cinco jogos pelo profissional. O jovem de 17 anos ainda não participou com gols ou assistências, mas deixou claro que está em busca de mais minutos e pode contribuir - e muito - ofensivamente, sobretudo em um Santos que tem sofrido para balançar as redes.

Situação do Santos no Brasileiro

Com o empate contra o Grêmio, o Santos segue beirando a zona do rebaixamento. A equipe de Juan Pablo Vojvoda está na 16ª colocação, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre o Z4. A diferença diminuiu com o triunfo do da equipe baiana sobre o Ceará, por 1 a 0, na última quinta-feira.

Santos: 16º colocado, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 11 derrotas)

Próximos jogos do Santos

Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(27ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)