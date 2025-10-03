Rival histórico, Adesanya aposta em vitória de Poatan sobre Ankalaev no UFC 320

Rivais históricos dentro do octógono e dos ringues, Israel Adesanya e Alex 'Poatan' deixaram a rivalidade no passado. Prova disso veio nesta última quinta-feira (2), quando o nigeriano demonstrou apoio ao brasileiro em seu canal no Youtube, durante a análise do confronto principal do UFC 320, marcado para este sábado (4), em Las Vegas (EUA).

Adesanya não apenas elogiou o ex-campeão das divisões dos médios (84 kg) e meio-pesados (93 kg), como também cravou seu palpite a favor do striker paulista. Segundo ele, Poatan tem as ferramentas certas para superar o russo Magomed Ankalaev, atual detentor do cinturão até 93 kg.

"Acho que o Alex pode conseguir. Vou de Poatan por decisão unânime nessa luta", declarou o atleta da City Boxing.

Histórico

A declaração chamou atenção não apenas pelo apoio vindo de um antigo desafeto, mas também pelo respeito que ambos passaram a demonstrar ao longo dos anos. Poatan e Adesanya se enfrentaram quatro vezes - duas no kickboxing, pelo Glory, com vitórias do brasileiro, e outras duas no UFC, com um triunfo para cada lado.

Após o desfecho da rivalidade na divisão dos médios, o paulista decidiu subir de categoria e rapidamente conquistou o cinturão dos meio-pesados, consolidando sua posição entre os grandes nomes do MMA atual. Desde então, a relação entre os dois atletas evoluiu, dando lugar a uma amizade respeitosa.

Agora, às vésperas da revanche entre Poatan e Ankalaev - que levou a melhor no primeiro confronto e tomou o título -, o ex-campeão dos médios mostra que, mesmo com um passado repleto de confrontos intensos, torce pelo sucesso daquele que um dia foi seu maior obstáculo. A expectativa é de mais um capítulo marcante para a carreira do brasileiro no UFC 320.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok