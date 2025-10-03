Topo

Esporte

Rival histórico, Adesanya aposta em vitória de Poatan sobre Ankalaev no UFC 320

03/10/2025 13h01

Rivais históricos dentro do octógono e dos ringues, Israel Adesanya e Alex 'Poatan' deixaram a rivalidade no passado. Prova disso veio nesta última quinta-feira (2), quando o nigeriano demonstrou apoio ao brasileiro em seu canal no Youtube, durante a análise do confronto principal do UFC 320, marcado para este sábado (4), em Las Vegas (EUA).

Adesanya não apenas elogiou o ex-campeão das divisões dos médios (84 kg) e meio-pesados (93 kg), como também cravou seu palpite a favor do striker paulista. Segundo ele, Poatan tem as ferramentas certas para superar o russo Magomed Ankalaev, atual detentor do cinturão até 93 kg.

"Acho que o Alex pode conseguir. Vou de Poatan por decisão unânime nessa luta", declarou o atleta da City Boxing.

Histórico

A declaração chamou atenção não apenas pelo apoio vindo de um antigo desafeto, mas também pelo respeito que ambos passaram a demonstrar ao longo dos anos. Poatan e Adesanya se enfrentaram quatro vezes - duas no kickboxing, pelo Glory, com vitórias do brasileiro, e outras duas no UFC, com um triunfo para cada lado.

Após o desfecho da rivalidade na divisão dos médios, o paulista decidiu subir de categoria e rapidamente conquistou o cinturão dos meio-pesados, consolidando sua posição entre os grandes nomes do MMA atual. Desde então, a relação entre os dois atletas evoluiu, dando lugar a uma amizade respeitosa.

Agora, às vésperas da revanche entre Poatan e Ankalaev - que levou a melhor no primeiro confronto e tomou o título -, o ex-campeão dos médios mostra que, mesmo com um passado repleto de confrontos intensos, torce pelo sucesso daquele que um dia foi seu maior obstáculo. A expectativa é de mais um capítulo marcante para a carreira do brasileiro no UFC 320.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Flaco e Aníbal são convocados pela Argentina e desfalcarão Palmeiras

Sorteio raro e 'preços exorbitantes' afastam brasileiros da Copa-2026

Xabi Alonso exalta Endrick e pede calma até retorno do atacante: 'Hora vai chegar'

Barcelona confirma lesão na virilha de Lamine Yamal

Rival histórico, Adesanya aposta em vitória de Poatan sobre Ankalaev no UFC 320

Site revela preços de ingressos da Copa do Mundo e taxas de 15% cobradas pela Fifa

Evolução do Vasco na temporada passa por ajustes defensivos

Sem Arias e com 3 atletas que atuam no Brasil, Colômbia anuncia convocação para amistosos de outubro

Botafogo aposta em tabu contra o Internacional para encerrar série ruim

Palmeiras anuncia venda de Amanda Gutierres para os EUA por valor recorde

Neymar é detonado por jornal espanhol após ausência: 'Sempre a mesma coisa'