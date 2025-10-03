Recuperado, Bruno Gomes volta a campo pelo Internacional após oito meses

Recuperado de lesão, Bruno Gomes voltou a atuar pelo Internacional após oito meses de recuperação devido a uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. O lateral direito entrou em campo no final da partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira.

"Foi uma felicidade muito grande, porque eu me sentia mal por dentro, de não estar ajudando. Era uma coisa que me dava um pouco de ansiedade. Eu via todo mundo jogando e parecia que eu ficava cada vez mais longe, por estar voltando a correr ainda. Então, voltar a jogar e ver o carinho da torcida na hora em que me chamaram me dá muita confiança", disse o jogador.

Bruno Gomes voltou a pisar no campo nesta semana, iniciando uma nova etapa do processo de recuperação. O jogador evolui bem, ainda com um caminho pela frente até estar à disposição. Vamos, BG! ??? pic.twitter.com/xhsT9mVUM3 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 2, 2025

Lesão

Bruno se machucou na estreia do Interacional na temporada, diante do Guarany de Bagé, pelo Campeonato Gaúcho. Desde então, desfalcou o Colorado em 47 partidas, somando Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, além do Estadual.

Situação no Brasileiro

Com o lateral de volta, o Internacional busca voltar a vencer depois de dois empates. Neste sábado, volta a campo para enfrentar o Botafogo, em compromisso válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Próximo desafio

O Colorado ocupa a 15ª posição da tabela, com 29 pontos - apenas quatro a mais que o Vitória, que abre o Z4. Já o Botafogo aparece na quarta posição, com 43 pontos e dois jogos de invencibilidade jogando em casa.