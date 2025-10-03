Rebeca Lima, campeã mundial de boxe, revela inspirações no esporte

A campeã mundial de boxe Rebeca Lima, 25 anos, cria da Maré (RJ), destacou suas inspirações dentro e fora dos ringues após conquistar o título em Liverpool, no mês passado.

"Meus companheiros de equipe são a minha base. A Bia, nossa melhor boxeadora brasileira. A Claressa (Shields), Katie Taylor, Amanda Serrano e Kellie Harrington também são inspirações", afirmou, em entrevista ao portal do COB (Comitê Olímpico do Brasil).

No tênis, a pugilista citou nomes históricos e atuais: "Eu gosto muito do Guga e da Maria Ester Bueno. E a Coco Gauff, que foi campeã em Roland Garros". Já no vôlei, destacou a "geração da prata olímpica em Tóquio".

Apesar das referências dentro e fora do boxe, Rebeca prefere manter os pés no chão: "Não gosto da ideia de colocar minhas referências em um pedestal. Eu quero seguir títulos, atitudes e posturas morais".

Rebeca Lima: metas no boxe

Pentacampeã brasileira e dona do ouro mundial em 2025, a pugilista já mira o futuro: "Agora é o Sul-Americano, depois o Pan para garantir logo minha vaga em Los Angeles 2028 e a medalha olímpica".