Topo

Esporte

Real Madrid x Villarreal pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

03/10/2025 20h00

Neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebe o Villarreal no Santiago Bernabéu. A bola rola ás 16h (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Real Madrid x Villarreal ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o Real Madrid para o confronto

O Real Madrid de Xabi Alonso se encontra na vice-liderança da competição, com 18 pontos, um a menos em relação ao líder Barcelona. Os Merengues somam seis vitórias e uma derrota até aqui.

Como chega o Villarreal para o confronto

O Villarreal também chega em bom momento. O time conquistou cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota no campeonato. Deste modo, aparece logo atrás do Real Madrid, com 16 somados.

Histórico do confronto 

As equipes já se enfrentaram 27 vezes na história. São 12 vitórias do Real Madrid contra apenas quatro do Villarreal, além de 11 empates.

Prováveis escalações

Provável escalação do Real Madrid

Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Vinicius Júnior e Mbappé.

Técnico: Xabi Alonso

Provável escalação do Villarreal

Luiz Júnior; Mouriño, Veiga, Marín e Cardona; Partey, Gueye, Buchanan e Moleiro; Mikautadze e Pepe

Técnico: Marcelino Garcia

Arbitragem

Árbitro: Guillermo Cuadro

Ficha técnica 

Jogo: Real Madrid x Villarreal

Campeonato: 8ª rodada do Campeonato Espanhol

Data: 04/10/2025 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu

Onde assistir: Disney+

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Yamal é cortado da seleção espanhola após confirmação de lesão

Conselho rejeita pedido de impugnação de Wanderlei após luta com Popó

Ferroviária x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Arsenal x West Ham: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Chapecoense x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Internazionale x Cremonese: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Italiano

Real Madrid x Villarreal pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Bragantino x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Chelsea x Liverpool pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações