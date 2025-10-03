Real Madrid x Villarreal pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebe o Villarreal no Santiago Bernabéu. A bola rola ás 16h (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Real Madrid x Villarreal ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega o Real Madrid para o confronto
O Real Madrid de Xabi Alonso se encontra na vice-liderança da competição, com 18 pontos, um a menos em relação ao líder Barcelona. Os Merengues somam seis vitórias e uma derrota até aqui.
Como chega o Villarreal para o confronto
O Villarreal também chega em bom momento. O time conquistou cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota no campeonato. Deste modo, aparece logo atrás do Real Madrid, com 16 somados.
Histórico do confronto
As equipes já se enfrentaram 27 vezes na história. São 12 vitórias do Real Madrid contra apenas quatro do Villarreal, além de 11 empates.
Prováveis escalações
Provável escalação do Real Madrid
Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Vinicius Júnior e Mbappé.
Técnico: Xabi Alonso
Provável escalação do Villarreal
Luiz Júnior; Mouriño, Veiga, Marín e Cardona; Partey, Gueye, Buchanan e Moleiro; Mikautadze e Pepe
Técnico: Marcelino Garcia
Arbitragem
Árbitro: Guillermo Cuadro
Ficha técnica
Jogo: Real Madrid x Villarreal
Campeonato: 8ª rodada do Campeonato Espanhol
Data: 04/10/2025 (sábado)
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Estádio Santiago Bernabéu
Onde assistir: Disney+