Raphael Veiga tenta recuperar titularidade no Palmeiras e tem apoio de Abel

Raphael Veiga pode ter chance de se recuperar no Palmeiras após perder espaço na equipe e tem apoio de Abel Ferreira, que o elogiou após a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, na última quarta-feira, no Allianz Parque. O meia ganhou chance como titular, deu uma assistência e saiu de campo ovacionado pelo torcida.

"Falar do Veiga é falar do Palmeiras. Ele sente o Palmeiras dentro dele. E o Veiga é um pouco daquilo que já falei... o futebol brasileiro e a sua dureza. Não é fácil manter o nível que ele tinha. Está aqui comigo há cinco anos, teve três anos e meio extraordinários, como um dos melhores meias", disse Abel.

Raphael Veiga teve ano atrapalhado por problemas físicos

Recentemente, Veiga precisou se afastar dos gramados por pouco mais de um mês, tratando dores no púbis. No período, ele desfalcou o Palmeiras em seis compromissos. Antes disso, o atleta não vinha desempenhando seu melhor futebol e sofreu com críticas da torcida.

Desde que retornou, ganhou minutos em cinco dos seis jogos do Palmeiras. Entrou na vitória contra o Internacional (4 a 1), pelo Brasileiro, e nos triunfos sobre o River Plate (1 a 2 e 3 a 1), pela Libertadores, e foi titular na vitória sobre o Fortaleza (4 a 1). Em seguida, ficou no banco na derrota para o Bahia (0 a 1) e ganhou nova chance entre os 11 iniciais diante do Vasco.

"Ele teve alguns problemas físicos, mas agora recupera sua capacidade física porque é um jogador fundamental para nós quando joga, quando não joga. É um dos líderes. Ele sabe porque falo com ele de forma muito natural. Ele fala 'professor, a equipe está bem' e falo para continuar a trabalhar", declarou Abel.

Contra o Fortaleza, o meia encerrou um jejum de três meses sem marcar. Já contra o Vasco deu a assistência para o primeiro gol de Flaco López no jogo. Veiga pode aproveitar o espaço aberto pela lesão de Lucas Evangelista para, enfim, voltar a recuperar espaço no Palmeiras.

"O futebol é muito dinâmico, pode haver lesões, castigos. Quando for tua vez para jogar, dar o seu melhor. Todos ficam contentes por vê-lo jogar. É continuar o caminho dele. Tem que continuar focado, a melhorar porque é assim que funciona. Um verdadeiro campeão nunca está satisfeito e procura melhorar todos os dias. É isso que temos no Veiga", seguiu o treinador.

Os números de Raphael Veiga

Nesta temporada, Raphael Veiga marcou quatro gols e deu oito assistências em41 partidas disputadas, 22 como titular. Em toda sua passagem pelo Verdão, ele soma 106 tentos em 366 jogos, ocupando a 15ª posição entre os maiores artilheiros da história do clube alviverde.

O meia é um dos atletas mais campeões pelo clube, com 12 títulos conquistados: duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil (2020) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Apesar de Com a vitória sobre o Vasco, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 52 pontos conquistados e agora tem um ponto a mais que o Cruzeiro e está a três de distância do Flamengo. A equipe de Abel Ferreira tem dois jogos a menos que os mineiros e um a menos que o time carioca.

Próximos jogos do Palmeiras

Jogo: São Paulo x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)



Data e horário: 5 de outubro de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Morumbis, em São Paulo (SP)