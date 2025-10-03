Presidente do Corinthians, Stabile faz visita ao prefeito Ricardo Nunes

Na tarde desta sexta-feira, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, fez uma visita ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O encontro teve intermediação de Antonio Goulart, diretor de Relações Institucionais do clube alvinegro.

A reunião foi registrada pelo perfil do Corinthians nas redes sociais. De acordo com o Timão, o objetivo da visita foi "tratar de questões relevantes que impactam o clube".

Stabile também aproveitou a oportunidade para presentear Ricardo Nunes com uma camisa personalizada destinada à primeira-dama, Regina Nunes, esposa do prefeito. Ela é torcedora declarada do Corinthians.

Visita ilustre

Também nos últimos dias, Stabile recebeu a visita da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, que compareceu à sede do clube para discutir pautas ambientais no Timão.

A ministra foi recebida também pelo diretor de relações institucionais do Corinthians, Antonio Goulart. O encontro ainda contou a presença de Iris Sesso, diretora do futebol feminino.

O objetivo da reunião foi apresentar à Marina o projeto de sustentabilidade do clube e sua implementação com uma política ambiental, englobando a Neo Química Arena.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Brasileirão)

(27ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)